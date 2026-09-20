Em meio à tensão e à preocupação provocadas por um grave acidente, um momento de fé e oração chamou a atenção na manhã de sexta-feira (18), em Ubiratã.

Enquanto uma mulher recebia atendimento após ficar gravemente ferida em uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão, pessoas que acompanhavam a situação se uniram de mãos dadas para orar e pedir pela recuperação da vítima.

A cena registrada na imagem transmite um momento de silêncio, união e esperança. Diante da gravidade da situação, a oração se tornou uma forma de buscar forças enquanto as equipes de emergência trabalhavam no atendimento.

O acidente aconteceu por volta das 8h30, na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, esquina com a Rua Princesa Isabel, no Centro de Ubiratã.

A mulher sofreu ferimentos graves na perna e na região do abdômen. Após ser estabilizada pelas equipes de resgate, o helicóptero do Consamu foi acionado para realizar a transferência da vítima para atendimento especializado.

Segundo as informações, ela estava a aproximadamente uma quadra de seu trabalho quando sofreu o acidente.

Naquele momento de incerteza, a fé tomou conta da cena. Mãos dadas, cabeças baixas e uma oração por um único desejo: que a mulher pudesse sobreviver e voltar para casa.

As circunstâncias da colisão ainda não foram informadas.

Créditos: sidney Trindade

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