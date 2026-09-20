Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Em meio à tensão e à preocupação provocadas por um grave acidente, um momento de fé e oração chamou a atenção na manhã de sexta-feira (18), em Ubiratã.
Enquanto uma mulher recebia atendimento após ficar gravemente ferida em uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão, pessoas que acompanhavam a situação se uniram de mãos dadas para orar e pedir pela recuperação da vítima.
A cena registrada na imagem transmite um momento de silêncio, união e esperança. Diante da gravidade da situação, a oração se tornou uma forma de buscar forças enquanto as equipes de emergência trabalhavam no atendimento.
O acidente aconteceu por volta das 8h30, na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, esquina com a Rua Princesa Isabel, no Centro de Ubiratã.
A mulher sofreu ferimentos graves na perna e na região do abdômen. Após ser estabilizada pelas equipes de resgate, o helicóptero do Consamu foi acionado para realizar a transferência da vítima para atendimento especializado.
Segundo as informações, ela estava a aproximadamente uma quadra de seu trabalho quando sofreu o acidente.
Naquele momento de incerteza, a fé tomou conta da cena. Mãos dadas, cabeças baixas e uma oração por um único desejo: que a mulher pudesse sobreviver e voltar para casa.
As circunstâncias da colisão ainda não foram informadas.
Créditos: sidney Trindade
📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.
🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br
Siga: @cafelandia24h
#cafelandia24h #cafelandiapr #cafelandiapolemica #oestedoparana #parana
Source link
More: The Global Track