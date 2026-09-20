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O vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento do ocorrido em nova aurora na manhã deste sábado.
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