O vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento do ocorrido em nova aurora na manhã deste sábado.

📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.

🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br

Siga: @cafelandia24h

#cafelandia24h #cafelandiapr #cafelandiapolemica #oestedoparana #parana

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes