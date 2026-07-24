Em Paranaguá, Gaeco cumpre mandado de busca e apreensão em investigação sobre esquema de fornecimento de atestados médicos falsos

O Núcleo Regional de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Placebo, que investiga o fornecimento de atestados médicos falsos. A ordem judicial foi cumprida na residência do investigado, em Paranaguá, onde foram apreendidos atestados médicos, que passarão por verificação de autenticidade, além de dispositivos eletrônicos considerados relevantes para o prosseguimento das investigações.

Áudio do Delegado Bruno Trento Hein

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O investigado não possui formação na área médica. Conforme apurado, ele fornecia atestados médicos falsos a pessoas que pretendiam justificar ausências ao trabalho sem que houvesse motivo legal para o afastamento. Pelos documentos, cobrava valores que variavam de acordo com o período de afastamento pretendido pelos contratantes.

As diligências integram o Inquérito Policial nº 0004128-38.2026.8.16.0129, que apura a possível prática de crimes relacionados à falsificação e ao fornecimento de documentos médicos.

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