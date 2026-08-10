Embraer, Lavvi, JBS, Iguatemi, Tegma e mais ações para acompanhar hoje

O radar corporativo desta segunda-feira (10) tem como destaque o resultado da Embraer (EMBJ3). Além da companhia, ao longo do dia, Itaúsa (ITSA4), Caixa Seguridade (CXSE3), JBS (BDR: JBSS32) e Natura (NATU3) também reportam seus resultados.

Tegma compra 70% da Transcopa por R$ 99,4 milhões.

Já a Valorant compra 34,46% da Atom Educação.

A Lavvi (LAVV3), por sua vez, aprova recompra de até 7,4 milhões de ações.

A Iguatemi (IGTI11), por sua vez, vendeu participação em 5 ativos por R$ 876 milhões.

Confira mais destaques:

A Embraer (EMBJ3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,113,6 bilhão no segundo trimestre de 2026 (2T26), montante 25,1% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2025.

A Embraer também elevou sua projeção de fluxo de caixa livre para 2026, que agora deve somar US$ 400 milhões ou mais, o dobro do piso previsto anteriormente, de US$ 200 milhões.

A Iguatemi (IGTI11) anunciou a venda de participações em cinco ativos imobiliários ao TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) por R$ 876,1 milhões, em uma operação com cap rate médio de 7,3%, considerando o resultado operacional (NOI) dos últimos 12 meses.

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O Conselho de Administração da Lavvi (LAVV3) aprovou a implementação de um novo programa de recompra de até 7,4 milhões de ações de emissão da companhia.

Brava Energia (BRAV3)

A Brava Energia (BRAV3) informou o distrato do acordo de acionistas da companhia, o qual tinha como objetivo regular o exercício do direito de voto e o modo de transferência das ações de emissão da Brava detidas pelos signatários do referido Acordo de Acionistas.

Nesse sentido, a partir de 6 de agosto de 2026, restou extinto, sem necessidade de qualquer formalidade adicional, o acordo de acionistas.

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Atom Educação

A Valorant ⁠Capital comprou 34,46% do ‌capital da Atom Educação, após não realizar ‌dentro do prazo legal a oferta pública de aquisição de ações (OPA) prevista na ⁠operação ‌de aquisição de ⁠controle da companhia, que implicava a compra de 50,10% da Atom Educação.

Tegma

⁠Tegma, através da sua ⁠controlada Tegma Cargas Especiais (TCE), celebrou contrato ‌para comprar 70% das ações da TSS Holding, holding do grupo Transcopa. A operação será fechada por R$99,4 milhões, o que corresponde a uma avaliação do ⁠equity ‌value em R$142 milhões, ambos ⁠os valores em uma base livre de dívida líquida, acrescenta o documento.

Americanas (AMER3)

A Americanas concluiu o ajuste de preço da aquisição da Fan Store Entretenimento (BandUP!), elevando o valor final da operação para R$ 162,05 milhões, ante R$ 152,90 milhões previstos inicialmente. Após os R$ 20 milhões pagos à vista no fechamento, o saldo será quitado em cinco parcelas anuais de R$ 28,41 milhões, corrigidas por 100% do CDI.

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Axia Energia (AXIA3; AXIA5)

A Axia Energia iniciou a negociação de seus ADRs no mercado de balcão dos EUA (OTC), sob os códigos AXIAY, para ações ordinárias, e AXICY, para ações preferenciais classe C. A companhia também protocolou o Formulário 15F na SEC para encerrar seu registro e suspender as obrigações de reporte nos EUA. O cancelamento deverá entrar em vigor 90 dias após o protocolo.