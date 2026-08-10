Prouni 2026: prazo final para comprovar dados da segunda chamada é nesta sexta-feira

O prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026 termine nesta sexta-feira, 14 de agosto. Conforme o cronograma divulgado, os estudantes precisam comprovar as informações da inscrição para garantir as bolsas de estudo oferecidas pelo programa.

A comprovação pode ser feita presencialmente junto à instituição privada de ensino superior para qual o estudante foi pré-selecionado ou enviando a documentação por meio virtual, seguindo as orientações da própria faculdade ou universidade. A lista dos contemplados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção do Prouni.

Bolsas e documentação exigida

O Prouni disponibiliza bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, com cobertura de 50%, para cursos de graduação e sequenciais em instituições privadas. A documentação necessária para a comprovação consta no edital do processo seletivo, sendo obrigatória para a efetivação da matrícula.

Lista de espera e próximas etapas

Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas terão nova chance por meio da lista de espera. Para participar, é preciso manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista será divulgado no dia 1º de setembro, e os convocados deverão comprovar as informações entre 1º e 14 de setembro.

Informações gerais e cronograma

O Prouni oferece mais de 470 mil bolsas durante o segundo semestre de 2026 em cerca de 380 cursos ofertados por 879 instituições privadas. O programa é voltado para estudantes brasileiros sem diploma de ensino superior, e a seleção considera as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira o cronograma da segunda chamada do Prouni 2/2026:

Comprovação de informações dos pré-selecionados: 5 a 14 de agosto;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Divulgação do resultado da lista de espera: 1º de setembro;

Comprovação dos pré-selecionados da lista de espera: 1º a 14 de setembro.

Mais detalhes sobre o processo estão disponíveis no edital público do MEC nº 51/2026, conforme informações divulgadas pela Agência Brasil.

Perguntas frequentes

Quem pode participar do Prouni?

Estudantes brasileiros sem diploma de curso superior podem se inscrever no Prouni para concorrer às bolsas de estudo nas instituições privadas.

Como é feita a seleção dos candidatos?

A seleção leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a comprovação das informações fornecidas na inscrição.

O que ocorre se o pré-selecionado não comprovar as informações até o prazo?

Se o estudante não comprovar os dados até o prazo estipulado, perderá o direito à bolsa, abrindo vaga para a lista de espera ou outras chamadas.