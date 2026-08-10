Prouni 2026: prazo final para comprovar dados da segunda chamada é nesta sexta-feira

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O prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2026 termine nesta sexta-feira, 14 de agosto. Conforme o cronograma divulgado, os estudantes precisam comprovar as informações da inscrição para garantir as bolsas de estudo oferecidas pelo programa.
A comprovação pode ser feita presencialmente junto à instituição privada de ensino superior para qual o estudante foi pré-selecionado ou enviando a documentação por meio virtual, seguindo as orientações da própria faculdade ou universidade. A lista dos contemplados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção do Prouni.
O Prouni disponibiliza bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, com cobertura de 50%, para cursos de graduação e sequenciais em instituições privadas. A documentação necessária para a comprovação consta no edital do processo seletivo, sendo obrigatória para a efetivação da matrícula.
Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas terão nova chance por meio da lista de espera. Para participar, é preciso manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista será divulgado no dia 1º de setembro, e os convocados deverão comprovar as informações entre 1º e 14 de setembro.
O Prouni oferece mais de 470 mil bolsas durante o segundo semestre de 2026 em cerca de 380 cursos ofertados por 879 instituições privadas. O programa é voltado para estudantes brasileiros sem diploma de ensino superior, e a seleção considera as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Confira o cronograma da segunda chamada do Prouni 2/2026:
Mais detalhes sobre o processo estão disponíveis no edital público do MEC nº 51/2026, conforme informações divulgadas pela Agência Brasil.
Estudantes brasileiros sem diploma de curso superior podem se inscrever no Prouni para concorrer às bolsas de estudo nas instituições privadas.
A seleção leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a comprovação das informações fornecidas na inscrição.
Se o estudante não comprovar os dados até o prazo estipulado, perderá o direito à bolsa, abrindo vaga para a lista de espera ou outras chamadas.