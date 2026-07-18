Empresa paranaense transforma móveis de jardim em negócio de luxo

As áreas externas das residências ganharam uma nova importância na última década. Os espaços que antes eram deixados em segundo plano pelos moradores hoje recebem mais cuidado, alavancando o mercado de móveis de jardim. É de olho nessa tendência que uma empresa localizada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) cresceu expressivamente no segmento.

Instalada em Campo Magro, na RMC, a Lovato é uma fábrica de móveis de alto padrão criada há 20 anos com foco em ambientes externos, que hoje conta com 300 produtos em linha. Em 2025, a empresa registrou um crescimento de 30%, puxado por exportações para vários mercados.

O fundador da fábrica, Ricardo Falcão Lovato, conta que começou o negócio aos 16 anos, em uma despensa de chão batido, fazendo cadeiras de vime e sem saber nada sobre a vida empresarial. No entanto, o cuidado com o trabalho logo fez com que ele se destacasse.

“A história da Lovato começou de forma muito simples, em um pequeno paiol de aproximadamente 16 m², ao lado da casa da família”, relembra a CEO e esposa de Ricardo, Denise Lovato. “Ele iniciou produzindo móveis artesanalmente, com muito trabalho e praticamente sem recursos, aprendendo cada etapa do processo na prática.”

Parceria na vida e nos negócios

O casal relembra que, durante o namoro que começou na adolescência, Denise ficava sentada em um toco de madeira dando apoio e observando Ricardo trabalhar. A partir dali, a parceria entre os dois virou uma relação de troca constante.

O inventor, que responde pelo cargo de diretor da empresa, conta que liga imediatamente para a esposa assim que descobre algo novo, para que ela busque fornecedores. Os dois são apaixonados pela inovação em materiais, como o uso de tricô e cordas navais aplicados na fabricação dos móveis.

Ao longo dos 20 anos de história, Denise relembra momentos importantes, como a formalização da empresa em 2006, a conquista dos primeiros grandes clientes nacionais, a construção da fábrica própria e o início das exportações.

“Participamos também como expositores independentes no Salone del Mobile Milano 2026, evento considerado uma das maiores feiras de design do mundo, representando o Brasil com uma marca especializada em mobiliário outdoor. Cada uma dessas etapas exigiu coragem para mudar, investir e acreditar no futuro”, completa.

Ricardo e Denise Lovato. Foto: Daniel Jr./Divulgação

O que também move o casal é a fé constante. “Sempre acreditamos que trabalho, honestidade e fé caminham juntos. Houve momentos muito difíceis em que, humanamente, parecia não haver solução. Em uma ocasião, uma simples oração antecedeu a chegada do primeiro grande cliente da Lovato, episódio que marcou a nossa forma de enxergar o empreendedorismo. Acreditamos que Deus abre as portas, mas também exige responsabilidade, dedicação e muito trabalho”, relata a CEO.

O ‘pulo do gato’ para o mercado de luxo

Os empreendedores relembram que a entrada da Lovato em feiras de mobiliário levou anos e teve muitas recusas. O pulo do gato aconteceu em 2016, com a decisão de mudar o público-alvo da classe média para o alto padrão, pois, segundo os proprietários, esse é o único segmento que mantém o consumo de móveis mesmo em tempos de crise.

A estratégia funcionou e trouxe reconhecimento. Em maio deste ano, a Lovato recebeu um prêmio importante de design em Berlim, o iF Design, pelo desenvolvimento da linha Florença (Florença Line).

O casal também atribui o sucesso da empresa à mudança de comportamento dos consumidores. Na última década, as áreas externas das residências começaram a receber praticamente a mesma atenção dos ambientes internos. Varandas, jardins, áreas gourmet e piscinas deixaram de ser espaços secundários e integraram-se à rotina das famílias, que agora buscam móveis de alta durabilidade, aptos a enfrentar sol e chuva.

Lovato tem 300 produtos em linha. Foto: Daniel Jr./Divulgação

Com o desenvolvimento próprio de materiais e colaborações com designers, a Lovato está conquistando espaço para consolidar um estilo baseado no trabalho manual das tramas, com ênfase no saber artesanal.

Para o futuro, a ideia é continuar expandindo. “Entre nossos principais projetos estão a consolidação da operação internacional, incluindo uma nova unidade industrial no Paraguai, a ampliação das exportações e o fortalecimento da marca Lovato no mercado nacional e internacional”, pontua Denise.

Além disso, ela revela que haverá novos lançamentos assinados por designers brasileiros e a fábrica receberá ivestimentos em automação industrial e inovação, além da ampliação da presença em feiras nacionais e internacionais. “Nosso objetivo é crescer mantendo a essência artesanal, mas nos tornando cada vez mais preparados para competir globalmente.”

Tudo isso traz impactos positivos para a região onde a fábrica está situada, promovendo a formação de mão de obra local especializada e a parceria com fornecedores da própria comunidade. “Temos muito orgulho de ter nascido e permanecido em Campo Magro”, finaliza Denise.