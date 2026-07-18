Empresa paranaense transforma móveis de jardim em negócio de luxo

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As áreas externas das residências ganharam uma nova importância na última década. Os espaços que antes eram deixados em segundo plano pelos moradores hoje recebem mais cuidado, alavancando o mercado de móveis de jardim. É de olho nessa tendência que uma empresa localizada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) cresceu expressivamente no segmento.
Instalada em Campo Magro, na RMC, a Lovato é uma fábrica de móveis de alto padrão criada há 20 anos com foco em ambientes externos, que hoje conta com 300 produtos em linha. Em 2025, a empresa registrou um crescimento de 30%, puxado por exportações para vários mercados.
O fundador da fábrica, Ricardo Falcão Lovato, conta que começou o negócio aos 16 anos, em uma despensa de chão batido, fazendo cadeiras de vime e sem saber nada sobre a vida empresarial. No entanto, o cuidado com o trabalho logo fez com que ele se destacasse.
“A história da Lovato começou de forma muito simples, em um pequeno paiol de aproximadamente 16 m², ao lado da casa da família”, relembra a CEO e esposa de Ricardo, Denise Lovato. “Ele iniciou produzindo móveis artesanalmente, com muito trabalho e praticamente sem recursos, aprendendo cada etapa do processo na prática.”
O casal relembra que, durante o namoro que começou na adolescência, Denise ficava sentada em um toco de madeira dando apoio e observando Ricardo trabalhar. A partir dali, a parceria entre os dois virou uma relação de troca constante.
O inventor, que responde pelo cargo de diretor da empresa, conta que liga imediatamente para a esposa assim que descobre algo novo, para que ela busque fornecedores. Os dois são apaixonados pela inovação em materiais, como o uso de tricô e cordas navais aplicados na fabricação dos móveis.
Ao longo dos 20 anos de história, Denise relembra momentos importantes, como a formalização da empresa em 2006, a conquista dos primeiros grandes clientes nacionais, a construção da fábrica própria e o início das exportações.
“Participamos também como expositores independentes no Salone del Mobile Milano 2026, evento considerado uma das maiores feiras de design do mundo, representando o Brasil com uma marca especializada em mobiliário outdoor. Cada uma dessas etapas exigiu coragem para mudar, investir e acreditar no futuro”, completa.
O que também move o casal é a fé constante. “Sempre acreditamos que trabalho, honestidade e fé caminham juntos. Houve momentos muito difíceis em que, humanamente, parecia não haver solução. Em uma ocasião, uma simples oração antecedeu a chegada do primeiro grande cliente da Lovato, episódio que marcou a nossa forma de enxergar o empreendedorismo. Acreditamos que Deus abre as portas, mas também exige responsabilidade, dedicação e muito trabalho”, relata a CEO.
Os empreendedores relembram que a entrada da Lovato em feiras de mobiliário levou anos e teve muitas recusas. O pulo do gato aconteceu em 2016, com a decisão de mudar o público-alvo da classe média para o alto padrão, pois, segundo os proprietários, esse é o único segmento que mantém o consumo de móveis mesmo em tempos de crise.
A estratégia funcionou e trouxe reconhecimento. Em maio deste ano, a Lovato recebeu um prêmio importante de design em Berlim, o iF Design, pelo desenvolvimento da linha Florença (Florença Line).
O casal também atribui o sucesso da empresa à mudança de comportamento dos consumidores. Na última década, as áreas externas das residências começaram a receber praticamente a mesma atenção dos ambientes internos. Varandas, jardins, áreas gourmet e piscinas deixaram de ser espaços secundários e integraram-se à rotina das famílias, que agora buscam móveis de alta durabilidade, aptos a enfrentar sol e chuva.
Com o desenvolvimento próprio de materiais e colaborações com designers, a Lovato está conquistando espaço para consolidar um estilo baseado no trabalho manual das tramas, com ênfase no saber artesanal.
Para o futuro, a ideia é continuar expandindo. “Entre nossos principais projetos estão a consolidação da operação internacional, incluindo uma nova unidade industrial no Paraguai, a ampliação das exportações e o fortalecimento da marca Lovato no mercado nacional e internacional”, pontua Denise.
Além disso, ela revela que haverá novos lançamentos assinados por designers brasileiros e a fábrica receberá ivestimentos em automação industrial e inovação, além da ampliação da presença em feiras nacionais e internacionais. “Nosso objetivo é crescer mantendo a essência artesanal, mas nos tornando cada vez mais preparados para competir globalmente.”
Tudo isso traz impactos positivos para a região onde a fábrica está situada, promovendo a formação de mão de obra local especializada e a parceria com fornecedores da própria comunidade. “Temos muito orgulho de ter nascido e permanecido em Campo Magro”, finaliza Denise.
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