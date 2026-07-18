Lito Sousa revela diagnóstico de câncer de próstata e fala sobre tratamento

Lito disse que recebeu o diagnóstico com preocupação e que precisou realizar novos exames para avaliar a situação. Após um exame chamado PET Scan, foi identificada uma alteração no pulmão direito, que ainda será investigada. “Fiquei baqueado, confesso. O nome assusta e junto vem o pacote de possibilidades de intercorrências que podem ocorrer pela realização da cirurgia”, contou.

Além do câncer, o influenciador revelou que enfrenta outro problema de saúde. Há cerca de 20 dias, ele apresenta dormência no braço esquerdo e dificuldade de movimentação. Lito afirmou que já passou por consultas com especialistas e realizou exames, mas ainda não recebeu um diagnóstico definitivo. “Eu já fui em neurologista, ortopedista, já fiz mais de cinco ressonâncias magnéticas, tudo que vocês possam imaginar”, disse.

O especialista em aviação afirmou que os últimos meses têm sido desafiadores física e emocionalmente, mas que só agora se sentiu preparado para compartilhar o momento com os seguidores. “Esses meses têm sido desafiadores para mim, tanto em nível físico como emocional. Mas só agora me sinto mais confiante de compartilhar esse recorte inédito da minha vida com vocês”, declarou.

Após a publicação, Lito recebeu mensagens de apoio dos seguidores. “Que essa turbulência cesse, e sua saúde seja restaurada. Muita energia boa pra sua vida”, escreveu uma internauta. Outros comentários também desejaram força ao influenciador: “Força, vai dar tudo certo” e “Tudo dará certo”.

Lito Sousa é conhecido por falar de aviação nas redes sociais. Ele trabalhou por mais de 36 anos como mecânico de aeronaves internacionais, com passagens por empresas como Varig e United Airlines, e ganhou popularidade ao explicar o funcionamento dos aviões de forma simples e ajudar passageiros a lidar com o medo de voar.