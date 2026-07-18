Tan solo 2 meses después de su paso por cines, llega a Netflix un ‘thriller’ erótico con Óscar Casas que solo vieron 1.400 personas – Noticias de cine

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A principios de este 2026 Óscar Casas estrenaba la esperada Ídolos, la película sobre carreras de motos que protagonizó junto a Ana Mena que recaudó más de 2 millones de euros en taquilla, y ahora el joven intérprete tiene varios proyectos por delante que demuestran que es uno de los actores más demandados de su generación. Entre ellos, la nueva película dirigida por su hermano Mario Casas, A puño descubierto, en los que ambos interpretan a una pareja de hermanos aficionados al boxeo y las peleas clandestinas.

Sin embargo, el pasado mes de mayo estrenó en cines otra película que pasó mucho más desapercibida: un ‘thriller’ erótico coproducción entre México y España llamado Deseo que pasó bastante desapercibido. Dirigida por Teresa Simone en el que supone su debut tras las cámaras, la película atrajo únicamente a 1.443 espectadores a las salas de cine, teniendo una recaudación total de 9.826 euros – según datos de ICAA-.

Sin embargo, ahora Deseo tiene otra oportunidad de cautivar al público, ya que esta semana llega a ‘streaming’: Netflix la estrena en su catálogo este viernes 17 de julio de 2026.

Además de por Óscar Casas, Deseo está protagonizada por la actriz nacida en Polonia pero criada en México Ludwika Paleta, que actualmente está teniendo mucho éxito en el país centroamericano. En el filme Paleta interpreta a Lucero, una abogada exitosa que lleva una vida aparentemente perfecta pero que se siente cada vez más vacía por dentro que está a punto de vivir un romance que cambiará su vida.

Cuando conoce al nuevo instructor de natación de sus hijos, Matías, al que interpreta Óscar Casas, entre ellos rápidamente existe una conexión. Él es mucho más joven que ella, pero esa chispa especial rápidamente hace que Lucero no pueda resistirse y ambos comienzan un romance. La relación entre los dos trastoca por completo la vida de la mujer, pero se tornará aún más complicada cuando su hija también se enamore de Matías. Las consecuencias del romance ahora ya no solo amenazan su matrimonio y futuro profesional, sino que también ponen a prueba la unidad familiar y Lucero debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar.

“No es más que un chico que persigue su deseo, tal como se llama la película. Lo siente de la manera más pura y honesta. A él le encanta ella y él es libre. Yo creo que la culpa la tiene más la otra parte: ella y la familia.”, explicó Casas sobre su personaje en una entrevista a Crónica Global publicada con motivo del estreno en cines.

Además, el actor se mojó respecto a la forma en la que se muestra el sexo en el cine, manifestando en la misma publicación que siente que cada vez está más polarizado: “O nada de sexo, que me parece muy bien hacer una cosa mucho más blanca; o un sexo bastante explícito, incluso un poco porno, un poco mainstream, que no me gusta nada. Siempre que veo en películas este tipo de sexo mainstream, creo que no es positivo, no es narrativo, no es real y no aporta”, asegura. “En esta película, en cambio, lo que cuenta el sexo y la manera en la que lo ha querido grabar la directora era otra cosa: era desde el erotismo y la verdad. Se ha huido de la pose y de lo bonito para ir realmente a la verdad del deseo y de lo que siente esa mujer con este chico: esa explosión de deseo, de sexo y de erotismo”.