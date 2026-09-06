EMPRESÁRIO DE GOIOERÊ MORRE EM GRAVE ACIDENTE COM MOTO NA BR-272

Foi identificado como Ricardo Yutaka Tamagawa, de 49 anos, o motociclista de Goioerê que morreu em um grave acidente registrado na tarde deste sábado (5), na BR-272, entre Goioerê e Campo Mourão, nas proximidades da conhecida Igrejinha.

Ricardo era proprietário da Panificadora Orient, localizada em Goioerê, e era conhecido no município pela atuação no comércio local.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas. Conforme as informações preliminares sobre a dinâmica da colisão, Ricardo seguia com um grupo de motociclistas de Goioerê em direção a Campo Mourão, conduzindo uma motocicleta BMW.

Nas proximidades do local do acidente, Ricardo teria iniciado uma ultrapassagem de um Ford EcoSport e um Corsa que seguiam à frente. No mesmo momento, o condutor do EcoSport também teria iniciado uma manobra para ultrapassar o Corsa.

O motociclista ainda teria tentado desviar, mas acabou colidindo lateralmente contra o EcoSport. Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro não ficou ferido. A esposa da vítima ficou em estado de choque e precisou receber atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os levantamentos necessários.

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