Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
EMPRESÁRIO DE GOIOERÊ MORRE EM GRAVE ACIDENTE COM MOTO NA BR-272
Foi identificado como Ricardo Yutaka Tamagawa, de 49 anos, o motociclista de Goioerê que morreu em um grave acidente registrado na tarde deste sábado (5), na BR-272, entre Goioerê e Campo Mourão, nas proximidades da conhecida Igrejinha.
Ricardo era proprietário da Panificadora Orient, localizada em Goioerê, e era conhecido no município pela atuação no comércio local.
O acidente aconteceu por volta das 15 horas. Conforme as informações preliminares sobre a dinâmica da colisão, Ricardo seguia com um grupo de motociclistas de Goioerê em direção a Campo Mourão, conduzindo uma motocicleta BMW.
Nas proximidades do local do acidente, Ricardo teria iniciado uma ultrapassagem de um Ford EcoSport e um Corsa que seguiam à frente. No mesmo momento, o condutor do EcoSport também teria iniciado uma manobra para ultrapassar o Corsa.
O motociclista ainda teria tentado desviar, mas acabou colidindo lateralmente contra o EcoSport. Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista do carro não ficou ferido. A esposa da vítima ficou em estado de choque e precisou receber atendimento médico.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os levantamentos necessários.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
#UbiratãOnline #Goioerê #Acidente #BR272 #CampoMourão Goioere Paraná Motociclista Trânsito Notícia Região
Source link
More: The Global Track