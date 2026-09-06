Dallagnol expõe sigilo fiscal de Cristiano Zanin em registro de candidatura e ministro do STF pede responsabilização criminal

O ministro do STF, Cristiano Zanin, exige providências das autoridades judiciais após ter seus dados fiscais e bancários expostos pela defesa de Deltan Dallagnol.

O cenário jurídico nacional foi movimentado neste sábado, dia 5 de setembro de 2026, após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), formalizar um pedido de responsabilização contra os responsáveis pela exposição de seus dados pessoais. A controvérsia surgiu durante o processo de registro de candidatura ao Senado do ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo).

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o ofício foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PE), especificamente ao desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. O ministro solicita que os envolvidos sejam responsabilizados, inclusive no âmbito criminal, pela divulgação de informações que deveriam estar sob sigilo judicial.

O caso coloca em xeque a privacidade de figuras públicas e reacende debates sobre o uso de documentos obtidos em processos anteriores. Abaixo, detalhamos como essa situação se desenrolou e quais são os argumentos apresentados pelas partes envolvidas neste embate jurídico.

Origem dos documentos expostos

Os dados fiscais e bancários em questão remontam ao ano de 2019, período em que Deltan Dallagnol chefiava a força-tarefa da Lava Jato no Paraná. Naquela época, Cristiano Zanin atuava como advogado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos foram obtidos após uma ordem de quebra de sigilo assinada pelo então juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, sob a justificativa de investigar supostos desvios de verbas do Sistema S.

Defesa de Dallagnol alega transparência

Em nota oficial, a defesa de Deltan Dallagnol afirmou que os dados faziam parte de reclamações abertas pelo próprio Zanin contra o ex-procurador no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os advogados sustentam que o material foi apresentado de forma integral para demonstrar a regularidade da candidatura e que não houve intenção de expor dados privados, mas sim de garantir o exercício do direito político de elegibilidade.

Anulação das quebras de sigilo

Vale ressaltar que, historicamente, as quebras de sigilo que atingiram Cristiano Zanin e sua esposa, a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, foram posteriormente anuladas pela Justiça Federal por falta de provas das acusações originais. Da mesma forma, as representações administrativas contra Deltan Dallagnol no CNMP foram arquivadas sem a aplicação de punições, sendo consideradas insubsistentes pela defesa do ex-procurador.

Medidas imediatas do TRE-PE

Após a repercussão negativa da exposição dos dados, a relatora do registro de candidatura de Deltan Dallagnol, a desembargadora Vanessa Jamus Marchi, determinou a imposição de novo sigilo sobre a documentação anexada. O ministro Cristiano Zanin também notificou formalmente as presidências do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que tomem ciência das irregularidades apontadas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Por que os dados de Cristiano Zanin foram expostos?

Os dados foram anexados pela defesa de Deltan Dallagnol ao processo de registro de sua candidatura ao Senado, sob a justificativa de provar sua elegibilidade e rebater impugnações.

2. O que o ministro Cristiano Zanin solicitou ao TRE-PE?O ministro pediu a responsabilização dos envolvidos na exposição de seus dados, incluindo possíveis sanções na esfera criminal, além de notificar o STF e o TSE.

3. Como a defesa de Dallagnol justifica a exposição?

A defesa alega que os documentos faziam parte de reclamações no CNMP e foram apresentados para demonstrar que as acusações passadas contra o ex-procurador não tinham fundamento.

4. As quebras de sigilo de 2019 eram válidas?

Não. A Justiça Federal anulou as quebras de sigilo fiscal e bancário contra Zanin e sua esposa por entender que não havia provas das acusações de desvios de verbas.

5. O que aconteceu com os documentos após a denúncia?A desembargadora Vanessa Jamus Marchi, relatora do caso no TRE-PE, impôs um novo sigilo sobre os documentos após a revelação da exposição dos dados pelo ministro.