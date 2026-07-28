Empresário morre por engano em barbearia no Paraná ao ser confundido com alvo de criminosos durante preparativos para viagem com o filho

A tragédia que vitimou um empresário no Paraná revela como a violência urbana pode atingir pessoas inocentes em situações cotidianas e inesperadas

O empresário Hugo Gabriel Moll, de 41 anos, foi vítima de um erro fatal em uma barbearia localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso, que chocou a comunidade local, aconteceu no dia 19 de junho enquanto a vítima se preparava para uma viagem com seu filho de 12 anos.

A investigação aponta que o empresário morto por engano não era cliente frequente daquele estabelecimento. Ele decidiu parar no local apenas por conveniência, após notar que um cliente havia saído, conforme informações divulgadas pelo portal g1.

A Polícia Civil do Paraná confirmou que o verdadeiro alvo dos criminosos era justamente o homem que deixou a barbearia instantes antes da chegada de Hugo. A confusão de identidade resultou em uma tragédia irreparável para a família do empresário.

A dinâmica do crime e o erro fatal

Segundo o delegado Luis Gustavo Timossi, os executores receberam informações de que o alvo, um homem envolvido com o tráfico de drogas, estava no local. No entanto, os atiradores falharam ao não notar que o indivíduo havia saído cerca de 10 segundos antes da chegada de Hugo.

Ao entrarem na barbearia, os criminosos dispararam imediatamente, atingindo o empresário na cabeça. O dono do estabelecimento, João Victor Pereira, também foi baleado no tórax, mas conseguiu sobreviver após passar mais de 20 dias internado, em uma tentativa dos atiradores de eliminar testemunhas.

Investigação e prisões dos suspeitos

Após um trabalho de inteligência, a Polícia Civil efetuou a prisão de cinco suspeitos de envolvimento no assassinato nesta terça-feira (28). Entre os detidos estão o organizador da ação, o responsável pelo fornecimento de armas e o motorista da fuga.

O delegado afirmou que, embora existam elementos indiciários de participação, o caso segue em investigação. Itens apreendidos nas residências dos suspeitos estão sendo analisados para garantir a completa elucidação dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.

O perfil da vítima e o impacto familiar

Hugo Gabriel Moll atuava no ramo da construção civil e era uma pessoa sem qualquer histórico criminal. Sua morte deixou uma esposa, com quem era casado há menos de dois meses, e um filho de 12 anos, marcando profundamente a vida de seus familiares.

A mãe da vítima, Osvaldina Moll, relatou que o filho costumava frequentar outro estabelecimento, mas, como não pôde ser atendido, optou por parar naquela barbearia por acaso. O crime, registrado por câmeras de segurança, serve como um alerta sobre a violência desmedida.

Perguntas Frequentes

Por que o empresário foi confundido?

Os criminosos buscavam um homem envolvido com o tráfico que estava na barbearia, mas ele saiu minutos antes da chegada de Hugo, que foi confundido pelos executores.

O dono da barbearia sobreviveu?

Sim, o barbeiro João Victor Pereira foi baleado no tórax, mas sobreviveu após ficar internado por mais de 20 dias.

Quantas pessoas foram presas pelo crime?

A Polícia Civil prendeu cinco suspeitos de envolvimento no assassinato, incluindo o organizador da ação e o responsável pelo armamento.

A vítima tinha antecedentes criminais?

Não. Segundo as autoridades policiais, o empresário não possuía histórico de passagem por nenhum crime.

O que a polícia fará a seguir?

A polícia continua realizando diligências complementares e analisando os itens apreendidos nas casas dos suspeitos para concluir o inquérito policial.