Aura: descubra como a arquitetura da Plaenge redefine o conceito de moradia de alto padrão no Alto da Palhano

O Aura se destaca no cenário imobiliário brasileiro por unir design, integração com a cidade e um conceito inovador de convivência urbana no Alto da Palhano.

O mercado imobiliário de alto padrão ganha um novo marco com o Aura, empreendimento da Plaenge localizado no Alto da Palhano. O projeto propõe uma experiência de moradia que vai muito além das paredes do apartamento, conectando o cotidiano dos moradores à natureza e à vida urbana.

Para viabilizar essa proposta, a incorporadora reuniu grandes nomes da arquitetura nacional, como o escritório Bohrer Arquitetos e o renomado paisagista Benedito Abbud. A colaboração busca criar um ambiente onde o construído e o natural coexistam de maneira harmoniosa.

Conforme informações divulgadas pela assessoria do empreendimento, o Aura integra o masterplan Plaenge Parque Urbano, um projeto que prioriza a amplitude dos espaços e a gentileza urbana para toda a vizinhança.

A inovação arquitetônica na ocupação da esquina

Luiza Bohrer, à frente do escritório responsável pelo projeto há quatro décadas, explica que a localização em uma esquina foi tratada como uma oportunidade estratégica. O time explorou as faces do lote para criar uma entrada conectada a uma praça, rompendo com o modelo tradicional de acessos restritos ao fundo dos edifícios.

A arquitetura do Aura aposta em linhas puras e volumes sólidos que conferem forte presença ao bairro. Esse aspecto robusto é suavizado pela delicadeza do paisagismo de Benedito Abbud, que utiliza espécies florais e frutíferas para antecipar o clima de tranquilidade logo na chegada ao hall de entrada.

O conceito de respiro na arquitetura de interiores

No design de interiores, a equipe de Luiza Bohrer focou no aproveitamento de vazios e na criação de espacialidades generosas. O uso do pé-direito duplo é um dos pilares desse conceito, funcionando como um elemento que traz respiro e sofisticação aos ambientes residenciais.

Segundo a arquiteta, o pé-direito duplo, junto às praças cobertas e descobertas, representa um luxo necessário na arquitetura contemporânea. O objetivo é oferecer uma sensação de amplitude que valoriza o bem-estar e proporciona qualidade de vida real aos moradores.

Integração entre arquitetura e paisagismo

A parceria entre o escritório Bohrer e Benedito Abbud já soma quase oitenta projetos conjuntos. Essa sintonia permitiu que o paisagismo do Aura fosse desenhado para dialogar diretamente com as esquadrias amplas, garantindo que a luz e o verde externo façam parte da decoração interna das unidades.

O resultado é um edifício que conversa com o entorno, contribuindo para a identidade do bairro ao lado de outros projetos da Plaenge, como o Arbo e o Flora. A proposta reforça o compromisso da construtora em entregar espaços que valorizam a paisagem urbana de Londrina.

Perguntas Frequentes sobre o Aura

O que diferencia o Aura de outros empreendimentos? O principal diferencial é a integração com o masterplan Plaenge Parque Urbano, que prioriza a gentileza urbana e a conexão com a natureza através de praças abertas.

Quem assina o projeto arquitetônico do Aura? O projeto de arquitetura e interiores é assinado pelo escritório Bohrer Arquitetos, com paisagismo desenvolvido por Benedito Abbud.

Qual o papel do paisagismo no edifício? O paisagismo busca suavizar a solidez das linhas arquitetônicas, utilizando espécies frutíferas e florais para criar uma transição natural entre o ambiente externo e os interiores.

Por que o pé-direito duplo é valorizado no projeto? Ele é considerado um item de luxo que proporciona amplitude e sensação de respiro, qualidades essenciais para a valorização da arquitetura residencial de alto padrão.

Onde posso conhecer mais projetos da Plaenge em Londrina? Os interessados podem visitar a Central de Decorados da Plaenge, localizada na Avenida Madre Leônia Milito, 1700.