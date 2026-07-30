Empresário morto por engano em barbearia no Paraná foi confundido com traficante, confirma delegado da Polícia Civil

A trágica morte de um empresário em uma barbearia de Ponta Grossa, no Paraná, revela uma falha cruel em uma execução planejada por criminosos locais.

O caso, que chocou a região dos Campos Gerais, teve um desdobramento definitivo nesta terça-feira, após a prisão de cinco suspeitos envolvidos na ação. O empresário Hugo Gabriel Moll, de 39 anos, foi a vítima fatal de um erro cometido pelos executores.

Segundo as autoridades, o alvo real dos criminosos era um traficante que frequentava o mesmo estabelecimento comercial. O empresário, que não possuía qualquer envolvimento com atividades ilícitas, acabou sendo confundido por ter estacionado seu veículo logo após a saída do verdadeiro alvo.

Conforme informação divulgada pela Polícia Civil, o atirador foi contratado por outro criminoso e não conhecia o verdadeiro alvo do atentado, o que facilitou a fatalidade ocorrida no dia 19 de junho.

Dinâmica do crime e o erro fatal

As imagens registradas por câmeras de segurança foram fundamentais para a elucidação do caso. O vídeo mostra que o traficante deixou a barbearia, localizada na Avenida Pedro Wosgrau, apenas dez segundos antes de o empresário estacionar no mesmo local.

O atirador, que recebeu a informação de que o alvo estaria no estabelecimento, entrou no local disparando contra quem estava presente, sem conferir a identidade da vítima. Hugo Gabriel Moll morreu no local, deixando esposa e um filho de 12 anos.

O atentado contra o barbeiro

Além do empresário, o barbeiro João Victor Pereira foi atingido pelos disparos no tórax. Ele sobreviveu após passar mais de 20 dias internado e segue em processo de recuperação física e emocional após o trauma.

Para o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelas investigações, a tentativa de atingir o profissional foi um esforço dos executores para eliminar testemunhas que presenciaram a ação criminosa dentro da barbearia.

Prisões e desdobramentos da investigação

A Polícia Civil realizou uma operação complexa para prender cinco homens suspeitos de participação direta ou logística no crime. Entre os detidos, estão o organizador da ação, o responsável pelo fornecimento de armas e quem monitorou o alvo.

A investigação utilizou o sistema Muralha Digital e cruzamento de dados para identificar os envolvidos. Cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, sendo que os itens recolhidos seguem em análise para a conclusão do inquérito policial.

Perguntas frequentes sobre o caso

O empresário tinha envolvimento com o crime? Não, a polícia confirmou que a vítima não possuía histórico de passagens criminais e foi morta por puro engano.

O que aconteceu com o barbeiro ferido? João Victor Pereira foi baleado no tórax, ficou 20 dias internado e está se recuperando do atentado.

Quantos suspeitos foram presos? Cinco homens foram presos temporariamente pela Polícia Civil de Ponta Grossa durante as diligências desta terça-feira.

Como a polícia descobriu que foi um erro? Através da análise de imagens de câmeras de segurança, que mostraram a sequência dos fatos e a confusão na identificação do alvo.

Onde ocorreu o crime? O assassinato foi registrado no dia 19 de junho, em uma barbearia na Avenida Pedro Wosgrau, no bairro Cará-Cará.