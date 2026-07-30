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Suspeita de incêndio criminoso deixa morador em situação de rua em estado gravíssimo

Suspeita de incêndio criminoso deixa morador em situação de rua em estado gravíssimo

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Suspeita de incêndio criminoso deixa morador em situação de rua em estado gravíssimo
Suspeita de incêndio criminoso deixa morador em situação de rua em estado gravíssimo

Por Redação

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Um morador em situação de rua ficou em estado gravíssimo após o barraco onde dormia ser incendiado, na noite desta quarta-feira (29), nas proximidades da Avenida JK, em Foz do Iguaçu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do SAMU, médico de área e demais viaturas de resgate, foram mobilizadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com queimaduras em grande parte do corpo.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser intubado ainda dentro da ambulância antes de ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Segundo as primeiras informações apuradas no local, a vítima estaria dormindo no interior do barraco quando o incêndio começou. Há a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por terceiros, mas as circunstâncias e a motivação do caso ainda serão investigadas pelas autoridades.

A estrutura improvisada foi completamente destruída pelas chamas. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

As informações e imagem são do Portal Oops Notícia Foz na Hora.

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