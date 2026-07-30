Suspeita de incêndio criminoso deixa morador em situação de rua em estado gravíssimo

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Redação
Atualizado em
Um morador em situação de rua ficou em estado gravíssimo após o barraco onde dormia ser incendiado, na noite desta quarta-feira (29), nas proximidades da Avenida JK, em Foz do Iguaçu.
Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do SAMU, médico de área e demais viaturas de resgate, foram mobilizadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com queimaduras em grande parte do corpo.
Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser intubado ainda dentro da ambulância antes de ser encaminhado a uma unidade hospitalar.
Segundo as primeiras informações apuradas no local, a vítima estaria dormindo no interior do barraco quando o incêndio começou. Há a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por terceiros, mas as circunstâncias e a motivação do caso ainda serão investigadas pelas autoridades.
A estrutura improvisada foi completamente destruída pelas chamas. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.
As informações e imagem são do Portal Oops Notícia Foz na Hora.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track