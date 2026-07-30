namorado de influenciadora se envolve em agressão

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos à delegacia. Aline, o namorado dela e testemunhas prestaram depoimento sobre o ocorrido.

A ocorrência foi registrada como injúria e lesão corporal e encaminhada ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos foram orientados sobre o prazo legal para representar criminalmente no caso.

Em nota enviada para Splash, Aline Mineiro afirmou que ela e a mãe foram alvo de ofensas e de uma tentativa de agressão física por parte de um homem que, segundo ela, não conhecia. A influenciadora declarou que o início da confusão não aparece nos vídeos divulgados e que as imagens mostram apenas os acontecimentos posteriores.

Receosa e com legítimo medo de sermos atingidas, solicitei a presença do meu companheiro, que, ao chegar ao local dos fatos, se deparou com nova tentativa explícita de agressão física e, no intuito de defender a mim e a minha mãe, entrou em luta corporal com este.

Aline Mineiro

A influenciadora também negou que ela e o namorado tivessem a intenção prévia de agredir o rapaz. “Reitero que os vídeos veiculados deixam a falsa impressão de que houve uma intenção prévia de agressão física de nossa parte, quando em realidade em fatos anteriores o que ocorreu foi uma ofensa a mulher, com demonstração de misoginia, agressão de ordem moral e tentativa de física que deveria ser objeto de apuração pela autoridade policial, o que se aguarda seja efetuada a qualquer momento, em absoluta e inquestionável legítima defesa.”

A reportagem tenta localizar a defesa do jovem. O texto será atualizado assim que houver manifestação.