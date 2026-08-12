Empréstimos para capital de giro exigem planejamento cuidado no segundo semestre de 2026

A gestão do capital de giro no segundo semestre de 2026 representa um desafio crucial para as pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras, considerando o cenário de juros elevados e oferta restrita de crédito. Segundo analistas e dados do Banco Bari, planejar a captação financeira antecipadamente é fundamental para evitar custos mais altos com linhas emergenciais.

Conforme indicadores recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada em 12 meses permanece em 4,44%, mantendo a pressão sobre o custo do crédito e dificultando o acesso a financiamentos produtivos. Pesquisa do Banco Central demonstra que as instituições financeiras ainda adotam critérios rigorosos para concessão de crédito às PMEs, devido a fatores como inadimplência e restrições cadastrais.

Juros elevados e linhas tradicionais restritas

A Taxa de Longo Prazo (TLP), referência para financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), alcançou 8,21% ao ano em agosto de 2026, o maior patamar desde 2018, agravando o custo do crédito convencional. Para PMEs, cerca de 67% dos pedidos são negados por bancos convencionais principalmente por exigências burocráticas e falta de garantias, segundo o Sebrae.

Essa restrição obriga muitas empresas a recorrerem a modalidades de curto prazo, como cheque especial e rolamento de faturas, que apresentam custos significativamente maiores e comprometem a saúde financeira no médio e longo prazo.

Alternativas com garantia imobiliária ganham espaço

Diante desse cenário, o mercado paranaense investe em soluções de crédito estruturado que oferecem custos menores e prazos mais longos. A modalidade de empréstimo com garantia de imóvel (home equity) tem se destacado por permitir que pequenos e médios empresários usem bens imobiliários comerciais ou residenciais como garantia, reduzindo taxas de juros e ampliando prazos de até 20 anos.

Dados do Banco Bari revelam que, em 2026, empresários já representam 21% dos clientes que optam pelo home equity para capital de giro ou investimentos, crescimento frente aos 16,38% em 2025. O processo envolve rigorosas avaliações jurídicas, financeiras e de vistoria dos bens, garantindo segurança à operação.

Planejamento financeiro é chave para sustentabilidade

Com a economia desacelerando e a manutenção dos juros em níveis elevados, a recomendação para PMEs é evitar captações emergenciais. O acompanhamento detalhado do fluxo de caixa e previsão de desconformidades permite antecipar a busca por crédito e escolher opções estruturadas, assegurando o fôlego operacional e equilíbrio financeiro para o encerramento do exercício fiscal de 2026.

Segundo o especialista Mateus Vargas Fogaça, do Banco Bari, o planejamento feito com linhas garantidas auxilia na amortização de dívidas de curto prazo mais onerosas, além de viabilizar a unificação das obrigações. O executivo reforça que o cuidado técnico é essencial para preservar a sustentabilidade financeira das empresas e a segurança das instituições.

Perguntas frequentes

Por que as PMEs enfrentam dificuldades para obter crédito tradicional?

De acordo com o Sebrae, cerca de 67% dos pedidos de crédito por PMEs são recusados por bancos devido a exigências burocráticas, ausência de garantias líquidas e maior risco de inadimplência.

Como o empréstimo com garantia de imóvel ajuda as empresas?

Essa modalidade permite usar bens residenciais ou comerciais como garantia, reduzindo o risco para o banco e possibilitando juros menores, prazos mais longos e melhor planejamento financeiro para as empresas.

Qual a importância do planejamento financeiro para o capital de giro em 2026?

Antecipar a captação e gerenciar o fluxo de caixa evita a contratação emergencial de linhas de crédito caras, garantindo o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade operacional das PMEs durante períodos de juros altos e oferta restrita.