Cunhado relata tentativas frustradas de apagar incêndio em casa no Cascavel Velho

Na tarde de quarta-feira (12), um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Paris, no bairro Cascavel Velho, em Cascavel. O fogo foi percebido pelo vizinho Fernando, que também é cunhado da dona da casa, ao sentir cheiro de fumaça vindo dos fundos do terreno onde estava sua residência.

Segundo relatos de Fernando, ele tentou agir imediatamente para conter as chamas. “Eu estava na minha casa, lá atrás, senti o cheiro de fumaça e saí correndo, porque a minha casa é nos fundos. Já vi que pegou fogo no quarto de trás da casa da minha cunhada. Tentei pegar a mangueira, ligar a bomba e jogar água direto no fogo, mas não consegui fazer nada”, contou.

Resgate do cachorro e atuação dos bombeiros

Na residência incendiada não havia pessoas no momento do acidente, mas um cachorro estava sozinho no imóvel. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado e combateu as chamas, uma vizinha conseguiu resgatar o animal, evitando vítimas entre os animais domésticos.

O Corpo de Bombeiros trabalhou para controlar o incêndio e conseguiu evitar que o fogo se espalhasse para casas vizinhas, minimizando os prejuízos.