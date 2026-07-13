🔴 ENCONTRADA 🔴

A adolescente Emanuele Vitória, de 14 anos, está desaparecida em Ubiratã. Segundo informações da mãe, Viviane, a jovem foi vista pela última vez por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (10), quando foi deixada no Colégio Estadual Carlos Gomes para assistir às aulas.

Desde então, Emanuele não retornou para casa e não manteve mais contato com a família. Preocupados, familiares e amigos estão mobilizados em busca de informações que possam ajudar a localizar a adolescente.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Emanuele Vitória pode entrar em contato com a mãe, Viviane, pelo telefone (44) 99744-3212, ou acionar a Polícia Militar pelo 190.

Compartilhe esta publicação. Uma informação pode ser fundamental para que Emanuele seja encontrada e volte em segurança para casa.

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