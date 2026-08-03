Grave acidente envolvendo ambulância da Saúde de Campina da Lagoa deixa três fer

Grave acidente envolvendo ambulância da Saúde de Campina da Lagoa deixa três feridos perto do pedágio de Campo Mourão

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (3), nas proximidades da praça de pedágio de Campo Mourão.

Segundo as primeiras informações, uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Campina da Lagoa colidiu na traseira de um Volkswagen Gol, com placas de Mamborê.

O motorista do Gol sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado pelo transporte aeromédico do SAMU para atendimento hospitalar especializado.

Na ambulância, duas mulheres também ficaram feridas e foram socorridas pelas equipes de resgate, sendo encaminhadas para atendimento médico.

As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

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