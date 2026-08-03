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🎉👨👧👦 MÊS DOS PAIS DIGAWEB! 🍖🔥
Neste Mês dos Pais, quem escolhe a melhor internet da região ainda pode ganhar um presente especial para celebrar em família!
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Como participar?
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✅ Fez upgrade no seu plano em agosto? Também participa automaticamente!
Aproveite para navegar com mais velocidade, estabilidade e ainda ter a chance de ganhar esse super prêmio.
📅 Promoção válida de 01/08/2026 a 31/08/2026.
📲 Consulte o regulamento completo em: www.digaweb.com.br/regulamentos
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