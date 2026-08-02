Energisa leva atendimento comercial, troca de eletrodomésticos e atrações interativas à Expoacre 2026 – O RIO BRANCO

Publicado em 31/07/2026

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Por Alessandra Karoline

A Energisa confirmou presença na 51ª edição da Expoacre, maior feira agropecuária e de negócios do estado. Entre os dias 1º e 9 de agosto, a distribuidora manterá um estande no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, com funcionamento diário a partir das 18h, reunindo atendimento comercial, atrações interativas e ações de sustentabilidade.

O espaço foi planejado para aproximar a empresa da comunidade, oferecendo orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, além de atividades voltadas ao público de todas as idades.

Durante os nove dias de evento, os visitantes poderão realizar diversos procedimentos sem precisar ir às agências tradicionais. Estarão disponíveis serviços como negociação de débitos, emissão de segunda via de faturas, atualização cadastral e transferência de titularidade.

Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), a concessionária também promoverá troca de lâmpadas antigas por modelos mais eficientes e cadastro para substituição de geladeiras e ventiladores, destinado a clientes que preencham os requisitos sociais do programa.

Para o diretor técnico da Energisa Acre, Tiago Sanches, a participação na feira fortalece o vínculo da distribuidora com a população acreana.

“Estar presente na Expoacre reforça o compromisso da Energisa em estar cada vez mais próxima dos nossos clientes. É uma oportunidade de levar nossos serviços, orientar a população e contribuir para o desenvolvimento do estado, fortalecendo o relacionamento com quem confia no nosso trabalho”, enfatizou Sanches.

A presença da concessionária na feira ocorre em um momento de expansão de investimentos na infraestrutura do estado. Nos últimos anos, a Energisa tem promovido a modernização da rede elétrica, ampliação do sistema, melhorias em subestações e capacitação de equipes técnicas para aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia no Acre.