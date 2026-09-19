Homem é preso após atacar irmão com facão em churrasco após velório do pai em Assis Chateaubriand

Discussão por divisão de herança de cerca de R$ 1,5 mil terminou em ataque; duas pessoas ficaram feridas e foram ao hospital, segundo a Polícia Civil do Paraná

De acordo com a PCPR, os irmãos haviam se reunido após o velório do pai quando começaram a discutir sobre a divisão dos bens. Um dos homens deixou o local e voltou minutos depois armado com um facão, golpeando o outro na cabeça. O cunhado da vítima também foi atingido ao tentar intervir.

Atendimento e prisão

As duas vítimas procuraram atendimento por conta própria no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. Após a entrada dos feridos na unidade, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado, e equipes da PM realizaram buscas na região.

Segundo a polícia, pessoas presentes conseguiram desarmar o agressor no local, mas ele fugiu em seguida. Horas depois, o suspeito foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. A identidade do preso não foi divulgada.

Investigação

O homem detido foi levado para a Polícia Civil juntamente com os laudos de lesão corporal das vítimas. O delegado Túlio Fernando Cavalcanti informou que a motivação da agressão e a extensão dos ferimentos serão apuradas no inquérito Polícia.