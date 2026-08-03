ENGAVETAMENTO NA BR-116 DEIXA CINCO FERIDOS E CAUSA 19 KM DE FILA NO PARANÁ

Um engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (2), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos automóveis ficou prensado entre duas carretas. No veículo estavam quatro ocupantes: dois sofreram ferimentos leves, um saiu ileso e uma menina de 7 anos foi socorrida em estado grave. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Em outro carro envolvido no acidente, duas pessoas sofreram ferimentos leves após colidirem contra a lateral de uma carreta. Elas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e da equipe de resgate da concessionária Arteris Régis Bittencourt.

Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos.

Por conta do acidente, a pista sentido Curitiba, no km 55 da BR-116, ficou totalmente interditada, provocando cerca de 19 quilômetros de congestionamento. Após o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos, o tráfego foi totalmente liberado no início da noite.

Fonte: G1 Paraná/RPC

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