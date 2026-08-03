🎳 SORTEIO DE DIA DOS PAIS NO BOLICHE SANTA CRUZ! 🎁

Que tal dar um STRIKE na comemoração do Dia dos Pais deste ano? Prepare seu pai para um dia inesquecível com muita diversão, risadas e comida boa! 🥳

Estamos sorteando um PRÊMIO INCRÍVEL para você curtir em família:

🎳 2 horas de boliche grátis

🍟 1 porção de batata frita quentinha

🍕 1 pizza deliciosa

🍻 R$ 50,00 em consumo de bebidas

👉 Como participar:

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🎳 Marque 3 amigos nos comentários (quanto mais comentar, maiores são as suas chances! 😉)

📅 Data do sorteio: 08/07

🍀 Boa sorte a todos!

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