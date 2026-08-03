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🎳 SORTEIO DE DIA DOS PAIS NO BOLICHE SANTA CRUZ! 🎁
Que tal dar um STRIKE na comemoração do Dia dos Pais deste ano? Prepare seu pai para um dia inesquecível com muita diversão, risadas e comida boa! 🥳
Estamos sorteando um PRÊMIO INCRÍVEL para você curtir em família:
🎳 2 horas de boliche grátis
🍟 1 porção de batata frita quentinha
🍕 1 pizza deliciosa
🍻 R$ 50,00 em consumo de bebidas
👉 Como participar:
🎳 Siga o nosso perfil @Boliche.SantaCruz
🎳 Curta esta publicação oficial
🎳 Marque 3 amigos nos comentários (quanto mais comentar, maiores são as suas chances! 😉)
📅 Data do sorteio: 08/07
🍀 Boa sorte a todos!
#BolicheSantaCruz #SorteioDiaDosPais #DiaDosPais #DiversaoEmFamilia #Boliche
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