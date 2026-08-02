Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🍕 Já bateu aquela vontade de pizza?
Peça agora sua Bravazze Pizza e aproveite uma experiência feita com sabor e qualidade.
Pizzas artesanais preparadas com ingredientes selecionados, massa fresca e combinações que conquistam em cada fatia.
📲 WhatsApp: (44) 99751-8464
⏰ Horários de Atendimento:
Terça a Domingo
Ter, Qua, Qui e Dom:
18h30 às 23h00
Sex e Sáb:
18h30 à 00h00
📍 Av. João Pipino, 1129 – Ubiratã/PR
Bravazze Pizza – O sabor que conquista
Source link
More: The Global Track