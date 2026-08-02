🍕 Já bateu aquela vontade de pizza?

Peça agora sua Bravazze Pizza e aproveite uma experiência feita com sabor e qualidade.

Pizzas artesanais preparadas com ingredientes selecionados, massa fresca e combinações que conquistam em cada fatia.

📲 WhatsApp: (44) 99751-8464

⏰ Horários de Atendimento:

Terça a Domingo

Ter, Qua, Qui e Dom:

18h30 às 23h00

Sex e Sáb:

18h30 à 00h00

📍 Av. João Pipino, 1129 – Ubiratã/PR

Bravazze Pizza – O sabor que conquista

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes