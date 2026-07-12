ENQUANTO A COPA COMEÇA, VOCÊ PODE MARCAR UM GOLAÇO NA CONTA DE LUZ!A Copa do M…

⚽☀️ ENQUANTO A COPA COMEÇA, VOCÊ PODE MARCAR UM GOLAÇO NA CONTA DE LUZ!

A Copa do Mundo de 2026 já começou e a emoção está tomando conta dos torcedores. Mas existe um jogo que traz vitória todos os meses: a economia gerada pela energia solar! 💡💰

Com a Liga Energia Solar, você transforma a luz do sol em economia para sua casa, empresa ou propriedade rural, reduzindo significativamente os gastos com energia elétrica.

🏆 Vantagens da energia solar: ☀️ Economia na conta de luz 🌱 Energia limpa e sustentável 📈 Valorização do imóvel 🔋 Mais segurança e independência energética

Enquanto as seleções disputam a taça em campo, você pode conquistar uma grande vitória no seu orçamento todos os meses.

📞 Solicite seu orçamento sem compromisso: WhatsApp: (44) 99979-1840

📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 — Ubiratã

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