Enquanto muita gente dorme, tem quem esteja de olho na floresta; hoje é o Dia Mundial do Guarda-Florestal

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Por Redação
Atualizado em
Se você já reclamou da fila do parque, do calor ou até do mosquito, saiba que existe uma turma que enfrenta desafios bem maiores. Nesta sexta-feira (31) é celebrado o Dia Mundial do Guarda-Florestal, data dedicada aos profissionais que patrulham áreas de preservação, combatem crimes ambientais e ajudam a manter de pé aquilo que muita gente só lembra quando falta sombra ou começa um incêndio.
A homenagem surgiu por meio da Federação Internacional dos Guardas-Florestais (IRF) para lembrar os profissionais que perderam a vida ou ficaram feridos durante o trabalho. E não são poucos os desafios. Em várias partes do mundo, esses agentes enfrentam caçadores, madeireiros ilegais, incêndios florestais e quilômetros de mata onde o sinal de celular costuma ser apenas uma lenda.
Muito além de aplicar multas ou orientar visitantes, os guardas-florestais monitoram reservas, protegem animais silvestres, ajudam em pesquisas científicas e atuam na prevenção e no combate a incêndios. É um trabalho silencioso, mas essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas.
No Brasil, esses profissionais atuam em parques e unidades de conservação espalhadas pelo país. Em muitos casos, são eles os primeiros a identificar focos de desmatamento, queimadas e outras ameaças ao meio ambiente.
Se hoje ainda existem áreas preservadas para trilhas, cachoeiras, observação de animais e produção de água, boa parte desse resultado passa pelo trabalho de quem troca o ar-condicionado por quilômetros de mata fechada.
Neste 31 de julho, a data lembra que proteger a natureza não é tarefa exclusiva de quem veste uniforme. Separar o lixo, evitar queimadas, denunciar crimes ambientais e respeitar áreas de preservação também fazem parte dessa missão. Afinal, a floresta agradece… mesmo sem abrir uma conta nas redes sociais.
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