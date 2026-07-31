PM e Polícia Federal apreendem carga de descaminho em caminhão na BR-277

Em uma ação conjunta entre o Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Polícia Federal, um homem de 51 anos foi preso na noite de quinta-feira (30) por envolvimento com o crime de descaminho, em Cascavel.

As equipes receberam informações sobre um caminhão suspeito que trafegava pela BR-277. Após monitoramento, o veículo foi localizado nas proximidades do trevo de acesso a Santa Tereza do Oeste e abordado no pátio de um posto de combustíveis, na Avenida Internacional, no Bairro Alto Alegre.

Abordagem e apreensão

Durante a fiscalização, foi empregado um cão farejador, que não indicou a presença de entorpecentes. No entanto, os policiais visualizaram volumes suspeitos na cabine do caminhão. Questionado, o motorista confessou que transportava cigarros eletrônicos e aparelhos celulares de origem irregular e que receberia um pagamento pelo transporte da carga.

Ao todo, quatro volumes contendo os produtos foram apreendidos, juntamente com o caminhão utilizado na ação. O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, enquanto a carga foi entregue à Receita Federal em Cascavel para os procedimentos cabíveis.

O que é descaminho?

A ocorrência foi registrada como descaminho, crime caracterizado pela entrada ou comercialização de mercadorias no país sem o recolhimento dos tributos devidos. A investigação e os procedimentos legais seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e da Receita Federal.