Epic Games Store chega ao iPhone no Brasil, mas disputa contra taxas da Apple continua acirrada

A Epic Games Store finalmente desembarca nos iPhones brasileiros, trazendo uma nova opção para jogadores e reacendendo o debate sobre as taxas da Apple.

A aguardada Epic Games Store começou a ser liberada hoje para usuários de iPhone no Brasil. A novidade permite que jogadores acessem títulos populares diretamente pela plataforma da desenvolvedora, contornando a exclusividade da App Store.

Essa mudança ocorre após uma longa batalha jurídica e administrativa. A decisão foi impulsionada por exigências do Cade, que determinou que a Apple permitisse a entrada de lojas de aplicativos rivais em seu ecossistema fechado.

Conforme informações divulgadas pela Epic Games, a iniciativa marca um novo capítulo na disputa global da empresa contra a fabricante do iPhone, iniciada ainda em 2020.

Como baixar e o que esperar da loja

Para quem deseja experimentar a nova loja, o processo é simples e pode ser feito pelo navegador do celular. Basta acessar o site oficial store.epicgames.com para realizar o download e instalar a Epic Games Store no seu dispositivo iOS.

Neste primeiro momento, o catálogo conta com grandes sucessos da casa. Os usuários já podem baixar o fenômeno Fortnite e o divertido Rocket League Sideswipe, com a promessa de expandir a biblioteca futuramente.

O motivo do conflito com a Apple

A origem de toda essa confusão remonta a seis anos de disputas judiciais. O estopim aconteceu quando a Apple removeu Fortnite de sua loja oficial, após a Epic tentar implementar um sistema de pagamento direto que evitava a comissão da plataforma.

A desenvolvedora sempre contestou a comissão de 30% cobrada pela Apple em todas as transações internas. Segundo a Epic, essa taxa é injusta e a empresa ainda impedia que desenvolvedores informassem aos usuários sobre opções de pagamento mais baratas fora da App Store.

O impacto para os desenvolvedores

A chegada da Epic Games Store ao iPhone no Brasil é vista como uma vitória para a concorrência. Ao permitir que outras lojas operem, o ecossistema da Apple deixa de ser um monopólio absoluto na distribuição de softwares.

Apesar da liberação, a Epic continua criticando a postura da Apple. A desenvolvedora afirma que, mesmo com a abertura, as taxas aplicadas pela fabricante ainda dificultam a operação de empresas que buscam preços mais competitivos para seus jogadores.

Perguntas Frequentes sobre a Epic Games Store

A Epic Games Store é gratuita para baixar? Sim, o download da loja é gratuito através do site oficial da desenvolvedora.

Quais jogos estão disponíveis agora? Atualmente, é possível baixar Fortnite e Rocket League Sideswipe.

Por que a Apple retirou o Fortnite da App Store em 2020? A remoção ocorreu porque a Epic Games tentou oferecer um sistema de pagamento próprio, ignorando a comissão de 30% da Apple.

O Cade teve papel nessa decisão? Sim, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica exigiu que a Apple permitisse lojas de aplicativos rivais no Brasil.

A disputa entre Epic e Apple acabou? Não, embora a loja tenha sido liberada, a Epic continua reclamando das taxas impostas pela Apple em seu ecossistema.