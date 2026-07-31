OpenAI atinge marca histórica de 1 bilhão de usuários e reduz preços dos modelos GPT-5.6 para turbinar a inteligência artificial

A OpenAI consolidou sua liderança no mercado de tecnologia ao atingir a marca expressiva de um bilhão de usuários ativos, impulsionada por uma nova estratégia de preços competitivos.

O cenário da inteligência artificial acaba de sofrer uma mudança significativa. A empresa informou que seus serviços atendem hoje a mais de dois milhões de empresas ao redor do mundo, consolidando sua presença no setor corporativo e pessoal.

Essa expansão ocorre logo após a companhia anunciar uma redução estratégica nos custos de parte da família de modelos GPT-5.6. A medida visa tornar o acesso à tecnologia de ponta muito mais acessível para desenvolvedores e organizações de todos os tamanhos.

Conforme informações divulgadas pela própria OpenAI, os modelos mais atuais da companhia foram liberados publicamente em 9 de julho, marcando uma nova era de eficiência para usuários da plataforma.

O impacto da redução de preços nos modelos Luna e Terra

A estratégia de precificação foca em dois modelos principais da linha. O GPT-5.6 Luna recebeu um corte agressivo de 80% em seus valores, enquanto o GPT-5.6 Terra teve uma redução de 20% em suas tarifas operacionais.

Para o Luna, o custo por milhão de tokens de entrada caiu de US$ 1 para apenas US$ 0,20. Já o custo de saída foi reduzido de US$ 6 para US$ 1,20, facilitando o uso em larga escala de automações complexas.

No caso do Terra, as novas tarifas são de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 12 por milhão de tokens de saída, comparado aos valores anteriores de US$ 2,50 e US$ 15, respectivamente.

Por que o modelo GPT-5.6 Sol não teve mudanças?

Enquanto Luna e Terra ficaram mais baratos, o modelo GPT-5.6 Sol permaneceu com seus valores inalterados. A empresa justifica essa decisão descrevendo o Sol como o membro mais capaz e poderoso de toda a família atual.

Manter o preço do modelo premium indica que a OpenAI busca equilibrar a oferta de modelos mais acessíveis para tarefas cotidianas com a manutenção de um produto de alta performance voltado para demandas críticas e complexas.

O crescimento do ecossistema de inteligência artificial

A marca de um bilhão de usuários reflete a rápida adoção da inteligência artificial no cotidiano. O uso desses modelos vai desde a criação de conteúdo até a análise de dados financeiros e suporte ao cliente em empresas globais.

A facilidade de acesso, aliada à queda nos custos de processamento, permite que pequenas empresas e startups consigam competir em pé de igualdade com grandes corporações, utilizando a mesma infraestrutura tecnológica de ponta.

Perguntas frequentes sobre a atualização da OpenAI

Quantos usuários a OpenAI possui atualmente? A empresa afirma que já conta com mais de um bilhão de usuários ativos em seus modelos.

Qual foi a maior redução de preço anunciada? O modelo GPT-5.6 Luna teve uma redução de 80% em seus custos de processamento.

O modelo GPT-5.6 Sol ficou mais barato? Não, a OpenAI manteve os valores do Sol inalterados por ser considerado o modelo mais capaz da família.

Quando os modelos GPT-5.6 foram lançados? A família de modelos GPT-5.6 foi liberada ao público no dia 9 de julho.

Quantas empresas utilizam os serviços da OpenAI? Atualmente, a companhia atende a mais de dois milhões de empresas ao redor do mundo.