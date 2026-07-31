OpenAI atinge marca histórica de 1 bilhão de usuários e reduz preços dos modelos GPT-5.6 para turbinar a inteligência artificial

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O cenário da inteligência artificial acaba de sofrer uma mudança significativa. A empresa informou que seus serviços atendem hoje a mais de dois milhões de empresas ao redor do mundo, consolidando sua presença no setor corporativo e pessoal.
Essa expansão ocorre logo após a companhia anunciar uma redução estratégica nos custos de parte da família de modelos GPT-5.6. A medida visa tornar o acesso à tecnologia de ponta muito mais acessível para desenvolvedores e organizações de todos os tamanhos.
Conforme informações divulgadas pela própria OpenAI, os modelos mais atuais da companhia foram liberados publicamente em 9 de julho, marcando uma nova era de eficiência para usuários da plataforma.
A estratégia de precificação foca em dois modelos principais da linha. O GPT-5.6 Luna recebeu um corte agressivo de 80% em seus valores, enquanto o GPT-5.6 Terra teve uma redução de 20% em suas tarifas operacionais.
Para o Luna, o custo por milhão de tokens de entrada caiu de US$ 1 para apenas US$ 0,20. Já o custo de saída foi reduzido de US$ 6 para US$ 1,20, facilitando o uso em larga escala de automações complexas.
No caso do Terra, as novas tarifas são de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 12 por milhão de tokens de saída, comparado aos valores anteriores de US$ 2,50 e US$ 15, respectivamente.
Enquanto Luna e Terra ficaram mais baratos, o modelo GPT-5.6 Sol permaneceu com seus valores inalterados. A empresa justifica essa decisão descrevendo o Sol como o membro mais capaz e poderoso de toda a família atual.
Manter o preço do modelo premium indica que a OpenAI busca equilibrar a oferta de modelos mais acessíveis para tarefas cotidianas com a manutenção de um produto de alta performance voltado para demandas críticas e complexas.
A marca de um bilhão de usuários reflete a rápida adoção da inteligência artificial no cotidiano. O uso desses modelos vai desde a criação de conteúdo até a análise de dados financeiros e suporte ao cliente em empresas globais.
A facilidade de acesso, aliada à queda nos custos de processamento, permite que pequenas empresas e startups consigam competir em pé de igualdade com grandes corporações, utilizando a mesma infraestrutura tecnológica de ponta.
Quantos usuários a OpenAI possui atualmente? A empresa afirma que já conta com mais de um bilhão de usuários ativos em seus modelos.
Qual foi a maior redução de preço anunciada? O modelo GPT-5.6 Luna teve uma redução de 80% em seus custos de processamento.
O modelo GPT-5.6 Sol ficou mais barato? Não, a OpenAI manteve os valores do Sol inalterados por ser considerado o modelo mais capaz da família.
Quando os modelos GPT-5.6 foram lançados? A família de modelos GPT-5.6 foi liberada ao público no dia 9 de julho.
Quantas empresas utilizam os serviços da OpenAI? Atualmente, a companhia atende a mais de dois milhões de empresas ao redor do mundo.