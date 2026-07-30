Cena impressionante: mulher e moradores caem em buraco após calçada ceder na Grande Curitiba

Uma cratera se abriu repentinamente em uma calçada na Região Metropolitana de Curitiba, provocando um acidente inusitado com moradores locais nesta semana.

O susto aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 29, quando uma confeiteira identificada como Solange Alves Pereira foi surpreendida ao verificar um barulho estranho vindo do solo próximo à sua residência.

Ao tentar medir a profundidade da abertura com o cabo de uma vassoura, a estrutura cedeu completamente. Conforme informação divulgada pelo portal G1, o episódio foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Fazenda Rio Grande.

O momento do resgate e a falha no solo

A situação tomou proporções maiores quando dois homens, que passavam pelo local e tentaram prestar auxílio à mulher, também acabaram caindo no buraco. A área, que já estava instável, não suportou o peso dos socorristas.

Segundo o relato de Solange, a calçada era apenas uma fina camada de revestimento sobre um vazio, o que tornava o local um risco iminente para qualquer pedestre, inclusive idosos, gestantes ou crianças que circulam pelo ponto de ônibus próximo.

Causa do rompimento e medidas da prefeitura

A prefeitura de Fazenda Rio Grande esclareceu que o desmoronamento foi causado por um rompimento na rede de água da Sanepar. Esse tipo de vazamento subterrâneo costuma solapar a terra, deixando a superfície sem sustentação.

Apesar do susto e do risco da queda, Solange sofreu apenas arranhões nas pernas e passa bem. Os três envolvidos conseguiram sair da vala logo após o incidente, sem a necessidade de atendimento médico hospitalar mais grave.

Reparos e segurança pública

A administração municipal informou que o reparo na tubulação já foi concluído pela companhia de saneamento. A reconstrução da calçada danificada deve ser realizada nos próximos dias para garantir a circulação segura dos moradores.

Este caso serve como alerta para a importância da manutenção preventiva em redes de infraestrutura urbana, evitando que incidentes como esse buraco na calçada voltem a colocar a vida de pedestres em perigo.

Perguntas frequentes sobre o acidente

O que causou a queda da mulher no buraco? O acidente foi provocado por um rompimento na rede de água da Sanepar, que deixou o solo instável sob a calçada.

Alguém ficou ferido gravemente? Não, a confeiteira Solange Alves Pereira teve apenas arranhões nas pernas e os homens que tentaram ajudar também não sofreram ferimentos graves.

Onde o incidente aconteceu? O caso foi registrado na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Por que os homens caíram também? O solo ao redor da cratera já estava comprometido e cedeu no momento em que eles se aproximaram para prestar socorro à vítima.

Qual a previsão para o conserto da calçada? A prefeitura informou que a recuperação do trecho da calçada deve ser feita nos próximos dias.