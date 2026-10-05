Escândalo de acusações ao Man City põe em foco endividamento do Manchester United

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Um relatório do painel da Premier League que concluiu que o Manchester City exagerou receitas em mais de £830 milhões colocou em evidência a situação financeira do Manchester United, cujas contas até 30 de junho de 2026 foram apresentadas em documento estendido na Bolsa de Nova York.
O United divulgou dívida total de £1,15 bilhão e uma despesa com juros de £37 milhões no exercício, ante £34 milhões no ano anterior. O blog de finanças do futebol Swiss Ramble estimou que, desde a tomada de controle alavancada pelos Glazer em 2005, os pagamentos líquidos de juros do clube somaram £852 milhões.
O painel da Premier League afirmou no relatório que “The club’s income was hugely overstated by over £830 million”. A decisão sobre o City ocorreu poucos dias antes da divulgação dos detalhes financeiros do United, contribuindo para a atenção pública sobre formas diferentes de financiamento entre os dois clubes de Manchester.
Nos documentos até 30 de junho de 2026, o United informou receitas Record de £677,6 milhões, com projeção de até £760 milhões em 2026-27. Desde 30 de junho o clube informou ter gasto £191,7 milhões em novos jogadores e custos associados, com pagamentos previstos nos próximos cinco anos, e que tomou empréstimos adicionais de £90 milhões.
O clube declarou também que, antes de 30 de junho, sua dívida por transferências era de £375 milhões, dos quais £218 milhões devem ser pagos antes de 30 de junho de 2027. Há ainda £122,8 milhões em pagamentos contratuais condicionados a metas. Na reestruturação de junho, o United adicionou $125 milhões (£94,36 milhões) à sua dívida principal.
Em 23 de setembro o clube informou ter gasto £63,5 milhões na compra de um terreno destinado ao projeto de novo estádio, cujo modelo de financiamento ainda não foi definido.
O United teve em 2025 a quinta maior folha salarial da Premier League, £313 milhões, valor que caiu para £302 milhões em 2025-26 em razão da ausência de competições europeias. A relação entre salários e receita do clube aparece em 45%.
O diretor executivo Omar Berrada foi citado dizendo: “While these results confirm that we are on the right trajectory, we will continue to take a disciplined approach to ensure our finances remain sustainable.” A combinação de dívida elevada, custos de transferência a pagar e a necessidade de financiar um novo estádio foram apontadas como desafios a serem administrados pela diretoria.
Na vertente esportiva, a matéria recordou que o United terminou o campeonato em terceiro lugar garantindo o retorno à Liga dos Campeões e que, quando Michael Carrick enviar seu time a campo contra o Tottenham em 10 de outubro, o clube buscará melhorar a posição a partir da 12ª colocação na tabela mencionada no texto.
As informações foram extraídas do relatório da Premier League e do balanço do Manchester United publicados e compilados pelo veículo consultado.