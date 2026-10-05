Eleições no Brasil: primeiro turno leva disputa a segundo turno em 25 de outubro, segundo a BBC

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Milhões de eleitoras e eleitores foram às urnas no domingo para o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, informou a BBC.
segundo BBC, Luiz Inácio Lula da Silva, 80, concorre a um quarto mandato não consecutivo, enquanto Flávio Bolsonaro, 45, participa de sua primeira disputa presidencial.
A emissora informou que a eleição seguirá para um segundo turno marcado para 25 de outubro. A correspondente da BBC Ione Wells analisou os resultados em vídeo publicado pelo veículo.
As informações acima são baseadas no material publicado pela BBC em 5 de outubro de 2026.