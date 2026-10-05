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Eleições no Brasil: primeiro turno leva disputa a segundo turno em 25 de outubro, segundo a BBC

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Milhões votaram no primeiro turno; segundo a BBC, Lula (80) busca um quarto mandato não consecutivo e Flávio Bolsonaro (45) disputa a presidência pela primeira vez. Segundo turno em 25 de outubro.

Milhões de eleitoras e eleitores foram às urnas no domingo para o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, informou a BBC.

segundo BBC, Luiz Inácio Lula da Silva, 80, concorre a um quarto mandato não consecutivo, enquanto Flávio Bolsonaro, 45, participa de sua primeira disputa presidencial.

A emissora informou que a eleição seguirá para um segundo turno marcado para 25 de outubro. A correspondente da BBC Ione Wells analisou os resultados em vídeo publicado pelo veículo.

O que foi relatado pela BBC

  • Comparecimento em massa às urnas no primeiro turno, descrito pela BBC como “milhões” de votantes.
  • Luiz Inácio Lula da Silva, 80, indicado pela BBC como candidato a um quarto mandato não consecutivo.
  • Flávio Bolsonaro, 45, indicado pela BBC como concorrente em sua primeira eleição presidencial.
  • Segundo a BBC, a disputa avança para um segundo turno em 25 de outubro.

As informações acima são baseadas no material publicado pela BBC em 5 de outubro de 2026.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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