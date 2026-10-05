Eleições no Brasil: primeiro turno leva disputa a segundo turno em 25 de outubro, segundo a BBC

Milhões votaram no primeiro turno; segundo a BBC, Lula (80) busca um quarto mandato não consecutivo e Flávio Bolsonaro (45) disputa a presidência pela primeira vez. Segundo turno em 25 de outubro.

Milhões de eleitoras e eleitores foram às urnas no domingo para o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, informou a BBC.

segundo BBC, Luiz Inácio Lula da Silva, 80, concorre a um quarto mandato não consecutivo, enquanto Flávio Bolsonaro, 45, participa de sua primeira disputa presidencial.

A emissora informou que a eleição seguirá para um segundo turno marcado para 25 de outubro. A correspondente da BBC Ione Wells analisou os resultados em vídeo publicado pelo veículo.

O que foi relatado pela BBC

Comparecimento em massa às urnas no primeiro turno, descrito pela BBC como “milhões” de votantes.

Luiz Inácio Lula da Silva, 80, indicado pela BBC como candidato a um quarto mandato não consecutivo.

Flávio Bolsonaro, 45, indicado pela BBC como concorrente em sua primeira eleição presidencial.

Segundo a BBC, a disputa avança para um segundo turno em 25 de outubro.

As informações acima são baseadas no material publicado pela BBC em 5 de outubro de 2026.