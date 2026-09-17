Escolas da Bahia e do Pará conquistam Prêmio Escolas Sustentáveis com projetos inovadores de baixo custo

Projetos de escolas na Bahia e no Pará vencem prêmio nacional ao transformar materiais descartados em soluções práticas para problemas das comunidades locais

Estudantes e professores de diferentes regiões do Brasil mostraram que a criatividade aliada à consciência ambiental pode transformar a realidade Escolas. A 4ª edição do Prêmio Escolas Sustentáveis destacou soluções práticas e acessíveis desenvolvidas dentro da educação básica.

Os vencedores foram anunciados na quinta-feira, dia 17 de setembro de 2026, durante uma cerimônia realizada em Salvador, na Bahia. O evento reconheceu o esforço de instituições que buscam resolver problemas locais através do reaproveitamento de materiais.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o prêmio busca valorizar o papel das instituições de ensino na construção de um futuro mais consciente, incentivando que crianças e jovens atuem diretamente em suas comunidades.

Inovação social na educação infantil em Salvador

Na categoria voltada para a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, a Escolas Casa da Infância, localizada em Salvador, foi a grande vencedora. A instituição desenvolveu o projeto Infância, Sustentabilidade e Cidades Educadoras.

A Iniciativas promove um intercâmbio entre escolas do Brasil e da Colômbia. As ações práticas envolvem a coleta de resíduos, compostagem, criação de hortas escolares e o mapeamento da biodiversidade local, conectando alunos de áreas urbanas e rurais.

Segundo a gestora da Escolas, Marília Dourado, cerca de 2 mil pessoas foram impactadas pelo projeto. Ela destaca que a troca de experiências, feita por cartas e meios digitais em diferentes idiomas, amplia o repertório Cultura e a identidade de território dos estudantes.

Tecnologia de baixo custo contra mosquitos no Pará

Já no ensino médio e Educação de Jovens e Adultos, o projeto premiado veio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Marabá Industrial. Os alunos criaram o EcoLuz Trap, uma armadilha luminosa de baixo custo.

O protótipo foi desenvolvido para combater mosquitos transmissores de doenças sem a necessidade de inseticidas químicos. Para a construção, os estudantes utilizaram materiais reaproveitados, como latas de leite, fios, componentes eletrônicos descartados e tampas de garrafa.

O professor Ríguel Contente explicou que o projeto surgiu de uma necessidade real dos alunos, que sofrem com a presença de insetos em bairros periféricos. A solução, que já alcançou cerca de 3,5 mil pessoas, uniu conhecimentos de zoologia, estatística e desenho técnico.

O impacto do Prêmio Escolas Sustentáveis

O concurso é uma Iniciativas da Fundação Santillana, da Santillana e da Organização de Estados Ibero-americanos. Ao todo, dez projetos finalistas foram avaliados, destacando-se pela capacidade de replicar boas práticas de sustentabilidade.

As escolas campeãs receberam um prêmio em dinheiro e agora se preparam para representar o Brasil na etapa internacional da competição, que está prevista para acontecer na Cidade do México, no dia 2 de dezembro.

Perguntas Frequentes

O que é o Prêmio Escolas Sustentáveis?É uma Iniciativas que reconhece projetos educacionais de sustentabilidade desenvolvidos por professores e estudantes da educação básica, focados em resolver problemas locais com soluções acessíveis.

Como funciona a armadilha EcoLuz Trap?

Desenvolvida no IFPA, a armadilha utiliza lâmpadas LED, ventiladores e materiais reciclados para atrair e capturar mosquitos vetores de doenças, eliminando a necessidade de inseticidas químicos nas residências.

Qual o objetivo do projeto da Casa da Infância?O projeto visa promover o intercâmbio educativo e Cultura entre estudantes brasileiros e colombianos, trabalhando temas como gestão de resíduos, consumo responsável e identidade de território.

Quantas pessoas foram impactadas pelos projetos?Segundo as instituições, o projeto da Casa da Infância impactou cerca de 2 mil pessoas, enquanto a Iniciativas do IFPA alcançou aproximadamente 3,5 mil pessoas na região de Marabá.

O que acontece com os vencedores agora?

Além de receberem um prêmio em dinheiro, as escolas vencedoras seguirão para a etapa internacional da competição, que será realizada na Cidade do México, no dia 2 de dezembro.