Eleições 2026: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico no Datafolha; veja os números da nova pesquisa

Pesquisa Datafolha indica cenário de empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026

O cenário para as Eleições 2026 começa a ganhar contornos mais definidos com a divulgação de uma nova pesquisa realizada pelo instituto Datafolha. O levantamento, que ouviu eleitores em todo o país, mostra uma disputa acirrada entre o atual presidente e o senador Flávio Bolsonaro.

Conforme a informação divulgada pelo veículo Banda B, o presidente Lula (PT) aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 36%. Embora haja uma diferença numérica de três pontos, o resultado é classificado como empate técnico.

Essa classificação ocorre porque a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Abaixo, detalhamos como está a intenção de voto do eleitorado brasileiro neste momento decisivo da pré-campanha.

Números detalhados da pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os números revelam a força de cada postulante. O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, abrangendo 125 municípios brasileiros.

Confira as intenções de voto registradas pelo Datafolha:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Outros candidatos: 0%

Branco, nulo ou nenhum: 6%

Não sabe: 3%

Comparativo com o levantamento anterior

Ao comparar os dados atuais com a pesquisa divulgada em 11 de setembro, nota-se uma pequena movimentação. Naquela ocasião, Lula também mantinha 39%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 35% das intenções de voto.

A diferença entre os dois candidatos, que era de quatro pontos percentuais na semana anterior, reduziu para três pontos neste novo levantamento. O estudo foi encomendado pela Globo e pela Folha de S. Paulo.

Cenário de segundo turno e metodologia

Em uma simulação de segundo turno entre os dois nomes, o Datafolha aponta 46% para Lula e 44% para Flávio Bolsonaro. Este cenário também é considerado um empate técnico, dado que a diferença de dois pontos está dentro da margem de erro.

O instituto ouviu um total de 2.002 eleitores. A pesquisa está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026, garantindo a transparência dos dados coletados durante o período de 15 a 17 de setembro.

Perguntas frequentes (FAQ)

O que significa empate técnico na pesquisa?

O empate técnico ocorre quando a diferença entre os candidatos é menor ou igual à margem de erro da pesquisa, o que impede afirmar matematicamente quem está à frente.

Qual a margem de erro deste levantamento?

A margem de erro da pesquisa Datafolha divulgada em 17 de setembro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quantas pessoas foram entrevistadas?

O instituto ouviu 2.002 eleitores em 125 municípios brasileiros durante o período de coleta dos dados.

A pesquisa está registrada no TSE?

Sim, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04029/2026.

Quem contratou a pesquisa?

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo.