A relevância do direito tributário para a estrutura democrática e o desenvolvimento nacional foi debatida em sessão especial no Plenário do Senado Federal

A importância do direito tributário para a sociedade foi o tema central de uma sessão especial realizada no Plenário do Senado nesta quinta-feira (17). A solenidade marcou o encerramento da 33ª edição das Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, evento que reuniu representantes de 21 países.

O encontro foi Requerida pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) e presidido pelo Senado Izalci Lucas (PL-DF). As atividades são promovidas pelo Instituto Latino-Americano de Direito Tributário (ILADT), fundado em 1958, no Uruguai, sendo representado oficialmente no Brasil pela Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), conforme informação divulgada pela Agência Senado.

FAQ: Perguntas e Respostas

O que foi a sessão especial no Senado? Foi um evento para marcar o encerramento da 33ª edição das Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário.

Qual a importância do ILADT? O Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, fundado em 1958, promove a integração e o debate sobre conceitos de tributação entre 21 países.

O que foi dito sobre a reforma tributária? O Congresso Nacional foi elogiado por sua maturidade em debater e aperfeiçoar o sistema, buscando maior segurança jurídica e previsibilidade.

Qual a relação entre tributos e educação? Conforme a presidente do FNDE, a arrecadação de tributos é essencial para financiar o desenvolvimento da educação no país.

O direito tributário é apenas matemático? Não, especialistas como o Senado Izalci Lucas defendem que a área deve ser vista como uma ciência de vidas, focada na justiça social e humana.