Espanha goleia Croácia na Liga das Nações e alcança 40 jogos invicta

Lamine Yamal marca duas vezes em Sevilha no 4 a 1; Inglaterra vence a República Tcheca por 2 a 0 em Praga

A campeã mundial Espanha venceu a Croácia por 4 a 1, em Sevilha, e chegou a 40 jogos sem derrota na sequência, informou a Agência Estado por meio do veículo CGN. No outro jogo do Grupo C da Liga das Nações da Uefa, a Inglaterra superou a República Tcheca por 2 a 0, em Praga.

Os resultados mantêm a Espanha na liderança da chave e definem confrontos decisivos já na próxima rodada, segundo a Agência Estado.

Goleada em Sevilha

Aos 1min11, Lamine Yamal abriu o placar após uma troca rápida de passes, num lance em que a Croácia não chegou a tocar a bola. Apesar de uma forte pressão inicial dos espanhóis, a Croácia empatou aos 28 minutos com cabeçada de Beljo.

Na sequência, Yamal voltou a aparecer em cruzamento para que Pubill cabeceasse e recolocasse a Espanha em vantagem. No segundo tempo, Pedri lançou Yamal, que invadiu a área e fez o terceiro. Nico Williams fechou a partida com um quarto gol após rápida jogada individual. O goleiro croata Livakovic fez defesas importantes em momentos da partida, e a entrada de Luka Modric recebeu aplausos do público já perto do final, conforme relatado pela Agência Estado.

Inglaterra vence em Praga

Em Praga, a Inglaterra teve 71% de posse no primeiro tempo, mas abriu o placar apenas no início do segundo tempo, um minuto após o reinício: Alexander-Arnold cruzou e Anthony Gordon cabeceou para o gol. Mais tarde, Harry Kane aproveitou um rebote da defesa tcheca para marcar o segundo. A partida teve expulsão de Sulc, da República Tcheca, ainda no primeiro tempo, segundo a Agência Estado.

Classificação do Grupo C e próximos jogos

Com os resultados, a Espanha soma seis pontos e lidera o Grupo C; Croácia e Inglaterra têm três pontos cada, e a República Tcheca ainda não pontuou, segundo a Agência Estado. Na terceira rodada, marcada para sábado, a Inglaterra visita a Croácia e a Espanha recebe a República Tcheca.