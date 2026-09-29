Advogado de Lindsay Clancy pede anulação do processo por assassinato em audiência

A acusada, que não nega ter matado os três filhos em 2023, compareceu em corte; defesa pede anulação do processo e cita psicose pós-parto.

Lindsay Clancy, acusada de matar os três filhos em 2023, compareceu em corte pela primeira vez desde que o julgamento terminou sem veredicto no início do mês, informou a BBC.

Na sessão, o advogado de Clancy, Kevin Reddington, pediu que o caso fosse anulado, alegando que os promotores não formularam sua argumentação de maneira eficaz e que não haveria provas suficientes para sustentar a acusação. A defesa havia centrado anteriormente sua estratégia no argumento de que Clancy sofria de psicose pós-parto grave no momento dos fatos.

Argumentos das partes

Reddington afirmou que “todo este caso se baseia em especulação”, segundo a BBC, e apresentou uma moção sob a regra de Massachusetts conhecida como Rule 25, que pede absolvição quando a acusação não teria cumprido sua apresentação de provas.

Do lado da acusação, a promotora Shanan Buckingham classificou o pedido da defesa como “risível” e disse que o Estado havia apresentado várias provas mostrando que Clancy estaria em boa condição mental no momento dos crimes. Buckingham afirmou que “The Commonwealth met its burden” (o Estado cumpriu seu ônus), conforme registrado pela reportagem.

Detalhes do caso

Clancy não nega ter matado as três crianças — Cora, de cinco anos; Dawson, de três anos; e Callan, de oito meses — na casa da família em Massachusetts, segundo a BBC. A reportagem também destaca que Clancy está internada em uma unidade psiquiátrica desde os homicídios.

O primeiro julgamento terminou em 4 de setembro, quando um júri declarou-se incapaz de chegar a um veredicto após uma semana de deliberações devido a um jurado isolado, e o juiz declarou mistrial (julgamento anulado), conforme a cobertura.

Próximos passos

O juiz William Sullivan marcou uma audiência para 2 de novembro, quando serão debatidas as moções, incluindo o pedido de anulação. Ele pediu que as partes estejam preparadas para discutir possíveis datas de novo julgamento.

Reddington disse em corte que não poderia ir a novo julgamento “até pelo menos junho” se o caso for retomado. O promotor distrital Timothy Cruz afirmou a repórteres que os promotores ainda não decidiram se irão pedir novo julgamento: “Estamos fazendo nossa devida diligência, vamos continuar fazendo isso”, disse Cruz, segundo a BBC.