Especialistas alertam para necessidade de maior regulação de plataformas digitais e fiscalização contra abusos da Inteligência Artificial

Especialistas apontam que o Brasil precisa ampliar a regulação de plataformas digitais e o controle sobre conteúdos criados por Inteligência Artificial

O cenário das tecnologias digitais no país está sob análise crítica de pesquisadoras, que defendem um endurecimento nas regras de funcionamento das redes sociais. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o tema foi o centro de um webinário recente sobre os impactos da Tecnologias nas eleições.

A discussão destaca que a sociedade precisa de maior proteção contra o poder dos algoritmos. O debate contou com a participação de Fernanda Rodrigues, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS), e Larissa Santiago, da plataforma Blogueiras Negras.

O papel dos algoritmos de recomendação

Durante o evento, Fernanda Rodrigues enfatizou que os algoritmos de recomendação exercem um controle determinante sobre o que o público consome. Segundo a pesquisadora, essas ferramentas definem quais conteúdos chegam aos usuários, o que exige uma regulação mínima urgente.

O objetivo é garantir que os cidadãos tenham a opção de não receber conteúdos padronizados pelas máquinas. Além disso, a Especialistas ressalta a necessidade de impedir que esses mecanismos de recomendação apresentem vieses discriminatórios durante a navegação.

Desafios da Inteligência Artificial e educação midiática

Sobre a Inteligência Artificial, as especialistas afirmam que o desenvolvimento tecnológico atual não acompanha as demandas reais da sociedade. Elas apontam que grandes empresas do setor de Tecnologias acabam monopolizando o debate público sobre o tema.

Larissa Santiago reforça que, embora o Brasil possua um sistema regulatório considerado bom perante outros países, é fundamental investir em educação midiática. A dificuldade de distinguir uma pessoa real de uma criação artificial é um ponto crítico que precisa ser endereçado com urgência.

Impactos na violência política e desinformação

A Tecnologias de Inteligência Artificial generativa também foi apontada como um vetor que potencializa a violência política, especialmente contra grupos específicos. Larissa Santiago citou o uso de deepfakes e notícias distorcidas como ferramentas que facilitam ataques de gênero e raça.

A pesquisadora relembrou o processo de impeachment de 2016 para ilustrar como a circulação de imagens distorcidas pode influenciar o cenário político. Segundo ela, a Tecnologias atual torna esse processo de desinformação muito mais veloz e perigoso para a democracia.

Perguntas Frequentes

Por que especialistas pedem mais regulação para plataformas?

Para garantir que os algoritmos não sejam discriminatórios e assegurar que usuários possam escolher não receber conteúdos padronizados.

Qual é o problema dos algoritmos de recomendação?

Eles determinam o que o usuário consome, o que pode limitar a diversidade de informações e reforçar vieses negativos.

O que é necessário para lidar com a Inteligência Artificial?

Além de regulação e fiscalização, especialistas defendem a educação midiática para que a população saiba diferenciar conteúdos reais de criações artificiais.

As grandes empresas de Tecnologias participam do debate?Sim, mas pesquisadoras alertam que essas companhias acabam monopolizando a discussão, muitas vezes ignorando as demandas da sociedade civil.