O Senado Federal apresenta sua estratégia de combate à desinformação no Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, evento que começa nesta quarta-feira, dia 16.

A Casa legislativa vai compartilhar os resultados e a metodologia do Senado Verifica, um serviço consolidado de checagem de fatos e educação midiática. A participação do Senado visa demonstrar como o órgão atua para esclarecer dúvidas da população sobre o processo legislativo.

O evento, que segue com programação até a próxima sexta-feira, dia 18, é um ponto de encontro estratégico para profissionais da área. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o congresso reunirá comunicadores da administração pública, além de estudantes e pesquisadores.

O papel do Senado Verifica na sociedade

O Senado Verifica surgiu como uma ferramenta essencial para enfrentar a disseminação de notícias falsas, garantindo que o cidadão tenha acesso a dados oficiais. O trabalho foca na transparência e no rigor técnico ao analisar conteúdos que circulam sobre o Legislativo.

Troca de experiências com comunicadores

Durante o evento, a expectativa é que a experiência do Senado sirva de referência para outros órgãos públicos. A iniciativa busca fortalecer a comunicação institucional e promover uma cultura de verificação de fatos dentro da gestão pública Brasileiro.

Público-alvo e objetivos do evento

O Congresso Brasileiro de Comunicação Pública busca integrar diferentes esferas governamentais e acadêmicas. O foco está na qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente da comunicação estatal, visando um combate mais eficaz à desinformação.

Próximos passos para a educação midiática

O objetivo é capacitar o Pública a identificar informações imprecisas, tornando a sociedade mais crítica e consciente em relação ao consumo de notícias digitais.

FAQ

O que é o Senado Verifica?É um serviço do Senado Federal voltado para a checagem de fatos e educação midiática, criado para Combate a desinformação sobre o Legislativo.

Onde o projeto será apresentado?

O trabalho será exposto durante o Congresso Brasileiro de Comunicação Pública.

Qual a data do evento?

O evento tem início nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, e vai até sexta-feira, 18 de setembro de 2026.

Quem pode participar do congresso?

O encontro é voltado para comunicadores da administração pública, pesquisadores e estudantes da área.

Qual o principal objetivo da participação do Senado?Compartilhar experiências práticas de combate à desinformação e promover a transparência nas comunicações do poder Pública.