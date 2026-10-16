Estaleiro Rio Grande inicia construção de navios para a Transpetro

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O Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, deu início à construção do primeiro de quatro navios do tipo Handymax contratados pela Transpetro, segundo o CGN.
No dia 15 de outubro de 2026 foi realizada a cerimônia de batimento de quilha — tradição considerada símbolo de proteção e sorte para a embarcação e seus tripulantes — que marca o começo físico da construção.
As quatro unidades Handymax fazem parte do Programa Mar Aberto, voltado à renovação e ampliação da frota própria do Sistema Petrobras, segundo CGNdo pelo CGN. A obra no Estaleiro Rio Grande é a etapa inicial desse lote.
De acordo com o CGN, a Ecovix será responsável pela construção de 13 navios para a Transpetro ao longo dos próximos anos: quatro Handymax; cinco navios-tanque pressurizados para transporte de GLP e derivados; e quatro navios de médio porte da classe MR1 (Medium Range).
As embarcações Handymax destinadas agora ao estaleiro vão transportar produtos claros derivados de petróleo, incluindo diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação, afirmou o CGN. A expectativa divulgada é de geração de até 5 mil empregos diretos e indiretos com as construções.