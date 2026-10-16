Estaleiro Rio Grande inicia construção de navios para a Transpetro

Cerimônia de batimento de quilha em 15 de outubro marcou o início do primeiro de quatro Handymax; Ecovix fará 13 embarcações e há previsão de até 5 mil empregos

O Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, deu início à construção do primeiro de quatro navios do tipo Handymax contratados pela Transpetro, segundo o CGN.

No dia 15 de outubro de 2026 foi realizada a cerimônia de batimento de quilha — tradição considerada símbolo de proteção e sorte para a embarcação e seus tripulantes — que marca o começo físico da construção.

Detalhes do contrato e do estaleiro

As quatro unidades Handymax fazem parte do Programa Mar Aberto, voltado à renovação e ampliação da frota própria do Sistema Petrobras, segundo CGNdo pelo CGN. A obra no Estaleiro Rio Grande é a etapa inicial desse lote.

Frota encomendada e tipos de embarcações

De acordo com o CGN, a Ecovix será responsável pela construção de 13 navios para a Transpetro ao longo dos próximos anos: quatro Handymax; cinco navios-tanque pressurizados para transporte de GLP e derivados; e quatro navios de médio porte da classe MR1 (Medium Range).

Cargas e impacto esperado

As embarcações Handymax destinadas agora ao estaleiro vão transportar produtos claros derivados de petróleo, incluindo diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação, afirmou o CGN. A expectativa divulgada é de geração de até 5 mil empregos diretos e indiretos com as construções.