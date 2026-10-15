Ônibus atinge trem no acesso France do Canal da Mancha; 19 ficam feridos

Acidente ocorreu em Coquelles, perto de Calais, no dia 15 de outubro; dois tiveram ferimentos graves e foram evacuados de helicóptero, segundo autoridades

Um ônibus colidiu com um trem de carga parado na plataforma de embarque do túnel da Mancha no lado France, em Coquelles, perto de Calais, na noite de 15 de outubro de 2026, ferindo o motorista e 18 passageiros, totalizando 19 pessoas, segundo a BBC.

O choque ocorreu às 19h27 locais (18h27 BST). Uma investigação foi aberta.

O que se sabe sobre o acidente

De acordo com a sub‑prefeita local Agathe Cury, dois trens estavam na plataforma: um sendo carregado por veículos pesados para a travessia e outro que já havia sido carregado estava em partida. Por motivos ainda desconhecidos, o minibus colidiu com o trem que partia. O veículo não tombou e permaneceu em posição vertical, mas sofreu danos na frente e na lateral.

O minibus transportava caminhoneiros que iam embarcar no serviço Le Shuttle; todos os ocupantes eram homens de diferentes nacionalidades. Não está claro se havia cidadãos britânicos entre os feridos, informou a BBC.

Impacto operacional e reações

Segundo a sub‑prefeita, o tráfego de carga e de passageiros da Eurostar pelo túnel não foi afetado depois de uma breve interrupção para a evacuação. A Eurostar divulgou que o incidente ocorreu a vários quilômetros do túnel e que não envolve nem impacta os trens Eurostar, que seguem operando normalmente.

Testemunhas citadas pela BBC relataram presença concentrada de viaturas de emergência em uma das plataformas, enquanto o check‑in e o embarque de veículos seguiam para outros pontos do complexo.

Próximos passos

As autoridades francesas iniciaram investigação para apurar as causas da colisão. As informações deste texto foram obtidas a partir de reportagem da BBC assinada por Toby Mann.