“Estava armado e pronto para disparar”, afirma delegado sobre homem morto em confronto em Palotina

As forças de segurança de Palotina encerraram, na tarde deste domingo (14), uma intensa operação policial que mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e unidades especializadas após uma sequência de crimes violentos registrados no município. O principal suspeito morreu durante um confronto com policiais em uma propriedade rural na região da Estrada dos Pioneiros.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Laécio Rodrigues, as investigações apontam que o homem, conhecido preliminarmente pelo apelido de “Filipinho”, foi o autor do homicídio de Adélcio Aparecido de Jesus Júnior, ocorrido no sábado (13), no bairro Dallas. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e, conforme a investigação, teria furtado uma motocicleta para escapar da região. Já na manhã de domingo, ele voltou a agir. De acordo com o delegado, o homem foi localizado em uma obra no bairro Interlagos, onde teria atirado contra um trabalhador da construção civil ao ser surpreendido pela presença da vítima.

“O trabalhador foi atingido por um disparo na região abdominal. Após isso, o suspeito ainda subtraiu a bicicleta, o aparelho celular e documentos pessoais da vítima”, relatou Laécio Rodrigues.

Diante da gravidade dos fatos, uma grande força-tarefa foi montada para localizar o investigado. O delegado destacou que policiais de folga participaram voluntariamente da operação, que contou ainda com cães farejadores, equipes especializadas e reforço de diversas unidades da Polícia Militar.

Segundo Rodrigues, o suspeito foi localizado em diferentes momentos ao longo das buscas, mas não acatou as ordens de abordagem.

“Em todas as oportunidades em que foi visualizado pelas equipes policiais, ele não obedeceu às ordens de parada e apontava a arma de fogo em direção aos policiais”, afirmou.

O confronto final ocorreu em uma propriedade rural próxima a uma área de mata. Conforme as informações preliminares, ao receber nova ordem de abordagem, o homem teria novamente reagido.

“Ele estava com uma pistola calibre 9 milímetros pronta para disparo. Diante da injusta agressão, a equipe policial realizou a intervenção armada para cessar a ameaça”, explicou o delegado.

O suspeito foi baleado durante a ação. Equipes de socorro, que já estavam mobilizadas na base da operação, foram acionadas imediatamente, mas ele morreu no local.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem era foragido do sistema prisional do Paraná e possuía um extenso histórico criminal, incluindo condenações por homicídio, tráfico de drogas e roubo. Contra ele também havia um mandado de recaptura em aberto.

A Polícia Civil instaurou os procedimentos necessários para apurar todos os fatos relacionados ao homicídio registrado no sábado, à tentativa de homicídio ocorrida no domingo, além dos furtos e demais crimes atribuídos ao investigado.

Ao final, o delegado ressaltou a atuação conjunta das forças de segurança.

“O mais importante é destacar a rápida integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e todas as equipes especializadas, que deram uma pronta resposta aos graves fatos registrados neste fim de semana”, concluiu Laécio Rodrigues.

Imagens cedidas pela Ric Record Oeste.