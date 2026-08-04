Homem acamado é encaminhado ao hospital após problemas respiratórios em Cascavel

Um homem de 54 anos precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite desta terça-feira (4), em Cascavel.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Carajás, no bairro Santo Onofre. Segundo informações, o homem, que é acamado, apresentava problemas respiratórios e relatava estar sentindo muitas dores.

Após receber os primeiros atendimentos da equipe do Samu, o paciente foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica e continuidade do tratamento.