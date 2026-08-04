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Homem acamado é encaminhado ao hospital após problemas respiratórios em Cascavel

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Homem acamado é encaminhado ao hospital após problemas respiratórios em Cascavel

Por Allan Machado

Atualizado em

Um homem de 54 anos precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite desta terça-feira (4), em Cascavel.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Carajás, no bairro Santo Onofre. Segundo informações, o homem, que é acamado, apresentava problemas respiratórios e relatava estar sentindo muitas dores.

Após receber os primeiros atendimentos da equipe do Samu, o paciente foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica e continuidade do tratamento.

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