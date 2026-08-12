Estoques de petróleo nos EUA sobem 17,4 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos registraram alta de 17,423 milhões de barris, alcançando 424,41 milhões de barris na semana encerrada em 7 de agosto, segundo dados divulgados pelo Departamento de Energia (DoE) americano. A variação surpreendeu o mercado, que antecipava uma queda de 600 mil barris, conforme projeções compiladas pelo The Wall Street Journal.

Além do aumento nos estoques de petróleo, houve uma diminuição nos estoques de gasolina, que recuaram 968 mil barris, ficando em 208,69 milhões de barris. A expectativa era de queda maior, na ordem de 1,3 milhão de barris, no período considerado.

Dados sobre destilados e capacidade das refinarias

Os estoques de destilados tiveram leve redução de 10 mil barris, totalizando 107,149 milhões de barris, enquanto a projeção indicava uma queda muito maior, de aproximadamente 1,6 milhão de barris.

Já a taxa de utilização da capacidade das refinarias apresentou pequena queda, passando de 96,5% para 96,2%, número ligeiramente inferior à projeção de 96,3%.

Produção e estoques em Cushing

No centro de distribuição de Cushing, em Oklahoma, os estoques subiram 1,611 milhão de barris, chegando a 22,566 milhões. A produção média diária de petróleo no país também avançou, atingindo 13,805 milhões de barris na semana indicada.

Esses dados indicam um cenário atípico diante das estimativas de analistas do mercado, mostrando maior acumulação de petróleo mesmo com a redução esperada nos estoques de combustíveis derivados.

Perguntas frequentes

Qual foi o aumento nos estoques de petróleo dos EUA na última semana?

Os estoques de petróleo bruto subiram 17,423 milhões de barris na semana encerrada em 7 de agosto.

Como se comportaram os estoques de gasolina nesse período?

Houve queda de 968 mil barris nos estoques de gasolina, ficando em 208,69 milhões de barris, embora a expectativa fosse de uma redução maior.

Qual foi a taxa de utilização das refinarias na última semana?

A taxa caiu ligeiramente de 96,5% para 96,2%, ficando abaixo da projeção de 96,3%.