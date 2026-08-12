Disney Celebra apresenta espetáculo de Natal em Curitiba com ingressos a partir de R$ 25

A magia do Natal ganha um palco especial em Curitiba com o aguardado espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”. A produção será apresentada entre os dias 8 e 21 de dezembro no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui.

Segundo informações da produção do evento, a venda geral de ingressos terá início em 24 de agosto, às 10h, com valores a partir de R$ 25 para meia-entrada na arquibancada lateral. Antes da comercialização aberta, assinantes do Disney+ poderão adquirir os ingressos com 20% de desconto durante a pré-venda exclusiva, que começa em 21 de agosto e vai até 23 de agosto, sempre às 10h.

Programação e ingressos

A temporada contará com 29 apresentações, divididas em 25 sessões abertas ao público e quatro destinadas a projetos sociais, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 95 mil espectadores ao longo das exibições.

As sessões estarão disponíveis nos horários das 9h30, 15h30 e 19h30. Os ingressos poderão ser adquiridos tanto no site oficial quanto na bilheteria situada no ParkShoppingBarigui.

Valores e acessibilidade

Os preços variam conforme o setor. A arquibancada lateral inicia em R$ 25 (meia-entrada), a arquibancada central a partir de R$ 230, plateia a partir de R$ 180 e plateia VIP a partir de R$ 230. Crianças de até 24 meses não pagam ingresso caso não ocupem assento individual e menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos responsáveis. Há direito à meia-entrada para crianças de 2 a 12 anos mediante apresentação de documento com foto.

O espetáculo terá recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras e audiodescrição em todas as sessões.

Atrações gratuitas no Parque Barigui

Além do show, o público poderá aproveitar as atrações gratuitas do Disney+ Open Air, com exibição de filmes recentes e clássicos, decorações natalinas, espaços para fotos e ativações temáticas inspiradas no universo Disney, contemplando acessibilidade e inclusão.

Perguntas frequentes

Quando começam as vendas dos ingressos para o público geral?

A venda aberta ao público geral inicia em 24 de agosto, às 10h.

Como os assinantes Disney+ podem comprar ingressos antecipados?

Assinantes Disney+ podem acessar a pré-venda exclusiva entre os dias 21 e 23 de agosto, com 20% de desconto nos ingressos inteiros, enquanto houver disponibilidade.

Qual é a classificação indicativa do espetáculo?

A classificação é livre, mas crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.