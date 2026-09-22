Estudantes brasileiros viajam ao Vietnã para representar o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica reúne cinco estudantes brasileiros em Hanói para uma jornada de conhecimento e intercâmbio científico

Uma delegação brasileira composta por cinco estudantes parte rumo a Hanói, no Vietnã, para participar da 19ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA). A competição, que figura entre as mais prestigiadas do mundo, começa na próxima sexta-feira (25) e desafia jovens talentos com provas complexas de teoria, análise de dados e observação Astronomia.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o grupo de brasileiros é formado por jovens que se destacaram em processos seletivos rigorosos organizados pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Eles buscam representar o país com excelência em um cenário global que conta com 67 equipes inscritas.

Entre os competidores está Biatriz Silva, de 17 anos, moradora da periferia de Fortaleza, que é a única menina do grupo. A estudante, que já conquistou medalha de ouro na edição nacional de 2023, nutre o sonho de cursar engenharia aeroespacial e dedica boa parte de sua rotina ao estudo disciplinado do céu, chegando a catalogar mais de 380 estrelas em um caderno exclusivo.

A trajetória e a preparação dos jovens brasileiros

Além de Biatriz, o time conta com outros três estudantes de Fortaleza: Jailson Henrique Godeiro Neto, Arthur Alencar Spuri e Isaac Victor de Araújo Santos. O quinto integrante da equipe é Eyke Cardoso de Souza Torres, de 17 anos, vindo de Ourilândia do Norte, no Pará.

Desafios técnicos e expectativas para a competição

Durante a estadia em Hanói, os estudantes enfrentarão quatro provas distintas que testam conhecimentos teóricos avançados, além da capacidade de análise de dados e o manuseio de telescópios e planetários.

Para Biatriz, o interesse pela astronomia não é apenas acadêmico, mas uma paixão que começou em casa com o apoio da família. Ela destaca que sua estrela favorita é Alchiba, localizada na constelação do Corvo, a cerca de 49 anos-luz da Terra. O entusiasmo desses jovens reflete o potencial científico do país e a dedicação necessária para alcançar voos cada vez mais altos na exploração do universo.

Perguntas Frequentes

Quem são os estudantes brasileiros na olimpíada?

O grupo é formado por cinco alunos: Biatriz Silva, Jailson Henrique Godeiro Neto, Arthur Alencar Spuri, Isaac Victor de Araújo Santos e Eyke Cardoso de Souza Torres.

Qual a importância da IOAA?

A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica é uma das competições estudantis mais prestigiadas do mundo, reunindo 67 equipes de diversas regiões do globo.

Como os estudantes foram selecionados?

Eles passaram por um processo rigoroso da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que incluiu provas de nível avançado, treinamentos intensivos e avaliações presenciais.

Quais são as provas que os jovens enfrentarão?

Os competidores realizarão quatro provas que envolvem conhecimentos teóricos, análise de dados, além do uso de telescópios e equipamentos de planetário.

Quando a competição acontece?

O evento internacional tem início no dia 25 de setembro em Hanói, no Vietnã, com previsão de retorno dos estudantes ao Brasil no dia 6 de outubro.