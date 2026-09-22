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Suspeito é detido horas após homem ser encontrado morto no Sítio Cercado em Curitiba

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Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado após corpo ser localizado em via pública no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, nesta terça-feira

Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada pelas autoridades, foi encontrado sem vida na calçada durante a manhã desta terça-feira (22). O caso ocorreu no cruzamento das ruas São José dos Pinhais e Nova Aurora, situadas no bairro Sítio Cercado, na capital paranaense.

Poucas horas após a descoberta do corpo, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) efetuou a prisão em flagrante de um suspeito pelo crime. Conforme informação divulgada pela Banda B, o homem detido responderá por homicídio qualificado.

As investigações iniciais sugerem que a vítima e o suspeito seriam pessoas em situação de rua. A polícia trabalha com a hipótese de que um desentendimento entre ambos tenha motivado o episódio violento que resultou na morte.

Dinâmica da ocorrência e perícia

De acordo com os relatos da Polícia Civil, a vítima teria sofrido agressões físicas. Até o momento, as autoridades ainda não esclareceram quais foram os tipos de lesões causadas, nem se algum tipo de objeto foi utilizado para cometer o homicídio contra o homem.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para prestar socorro no local, porém, ao chegarem ao endereço, constataram que a vítima já estava em óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia técnica da Polícia Científica.

Investigação em andamento

A Polícia Civil do Paraná segue com as diligências para elucidar todos os detalhes do caso. A expectativa é que os exames periciais, que ainda aguardam conclusão, tragam respostas sobre a causa exata da morte e ajudem a confirmar a identidade do homem encontrado na calçada.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o corpo foi encontrado? O homem foi localizado na calçada, no cruzamento das ruas São José dos Pinhais e Nova Aurora, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

O suspeito foi preso? Sim, a Polícia Civil do Paraná efetuou a prisão em flagrante do suspeito poucas horas após a descoberta do corpo.

Qual seria a motivação do crime? Segundo a polícia, as informações preliminares indicam que houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito, que seriam pessoas em situação de rua.

Qual a causa da morte? A causa oficial ainda não foi divulgada, mas a polícia informou que a vítima teria sido agredida fisicamente antes de morrer.

O que falta para encerrar o caso? A polícia aguarda a conclusão dos laudos periciais para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias completas do homicídio qualificado.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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