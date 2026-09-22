Suspeito é detido horas após homem ser encontrado morto no Sítio Cercado em Curitiba

Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado após corpo ser localizado em via pública no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, nesta terça-feira

Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada pelas autoridades, foi encontrado sem vida na calçada durante a manhã desta terça-feira (22). O caso ocorreu no cruzamento das ruas São José dos Pinhais e Nova Aurora, situadas no bairro Sítio Cercado, na capital paranaense.

Poucas horas após a descoberta do corpo, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) efetuou a prisão em flagrante de um suspeito pelo crime. Conforme informação divulgada pela Banda B, o homem detido responderá por homicídio qualificado.

As investigações iniciais sugerem que a vítima e o suspeito seriam pessoas em situação de rua. A polícia trabalha com a hipótese de que um desentendimento entre ambos tenha motivado o episódio violento que resultou na morte.

Dinâmica da ocorrência e perícia

De acordo com os relatos da Polícia Civil, a vítima teria sofrido agressões físicas. Até o momento, as autoridades ainda não esclareceram quais foram os tipos de lesões causadas, nem se algum tipo de objeto foi utilizado para cometer o homicídio contra o homem.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para prestar socorro no local, porém, ao chegarem ao endereço, constataram que a vítima já estava em óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia técnica da Polícia Científica.

Investigação em andamento

A Polícia Civil do Paraná segue com as diligências para elucidar todos os detalhes do caso. A expectativa é que os exames periciais, que ainda aguardam conclusão, tragam respostas sobre a causa exata da morte e ajudem a confirmar a identidade do homem encontrado na calçada.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o corpo foi encontrado? O homem foi localizado na calçada, no cruzamento das ruas São José dos Pinhais e Nova Aurora, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

O suspeito foi preso? Sim, a Polícia Civil do Paraná efetuou a prisão em flagrante do suspeito poucas horas após a descoberta do corpo.

Qual seria a motivação do crime? Segundo a polícia, as informações preliminares indicam que houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito, que seriam pessoas em situação de rua.

Qual a causa da morte? A causa oficial ainda não foi divulgada, mas a polícia informou que a vítima teria sido agredida fisicamente antes de morrer.

O que falta para encerrar o caso? A polícia aguarda a conclusão dos laudos periciais para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias completas do homicídio qualificado.