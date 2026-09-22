Clássico entre Náutico e Sport na Série B terá arbitragem 100% Feminino em decisão histórica

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O duelo, que acontece no próximo sábado no estádio Esportes da Sorte Aflitos, marca um momento importante para a competição nacional. A escala oficial foi divulgada conforme informação publicada pelo ge.
A árbitra principal será a mato-grossense Daiane Muniz, que integra o quadro da Fifa e é vinculada à Federação Paulista de Futebol. Ela será auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz, de São Paulo, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul.
Daiane Muniz possui um histórico recente de atuação em partidas de grande relevância no cenário nacional. Nesta temporada, a árbitra já trabalhou em seis jogos da Série B, incluindo o empate por 2 a 2 entre Sport e Operário, realizado na Ilha do Retiro.
Além da segunda divisão, Daiane esteve presente em três partidas da Série A e comandou a semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Na ocasião, o duelo terminou com vitória palmeirense por 2 a 1, gerando repercussão devido a um lance de possível pênalti não marcado para o time tricolor.
As equipes chegam para este confronto vivendo fases opostas na tabela de classificação. O Náutico atravessa um jejum de três rodadas sem vencer e busca recuperação após uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, resultado que aumentou a pressão sobre os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.
Com 38 pontos somados, o Timbu segue em alerta para evitar o rebaixamento. Do outro lado, o Sport vive um momento mais estável após vencer o Juventude por 2 a 1. O Leão ocupa a sexta posição com 44 pontos, estando a apenas dois do Atlético-GO, que fecha a zona de classificação para os playoffs.
A trajetória de Daiane Muniz no Esportes inclui participações em competições como o Mundial Feminino e a Copinha Jr. Este será o primeiro jogo do Náutico em que a profissional atuará como árbitra principal na atual edição da competição.
A escala Feminino reforça a presença de mulheres em cargos de comando no futebol profissional brasileiro. A expectativa é de um clássico disputado, dado o peso da pontuação para as pretensões de ambas as equipes nesta reta final de campeonato.
Quem será a árbitra principal do clássico? A árbitra principal será Daiane Muniz, do quadro da Fifa e vinculada à Federação Paulista.
Quem são as assistentes da partida? As assistentes serão Leila Naiara Moreira da Cruz, de São Paulo, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul.
Qual a situação do Náutico na Série B? O Náutico tem 38 pontos e não vence há três rodadas, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.
Qual a posição do Sport na tabela? O Sport ocupa a sexta colocação, somando 44 pontos e brigando pela entrada na zona de classificação aos playoffs.
Onde será realizado o jogo? A partida entre Náutico e Sport será disputada no estádio Esportes da Sorte Aflitos, neste sábado.