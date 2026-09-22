Clássico entre Náutico e Sport na Série B terá arbitragem 100% Feminino em decisão histórica

A Confederação Brasileira de Futebol definiu que o clássico entre Náutico e Sport, válido pela 30ª rodada da Série B, contará com uma arbitragem totalmente Feminino em campo.

O duelo, que acontece no próximo sábado no estádio Esportes da Sorte Aflitos, marca um momento importante para a competição nacional. A escala oficial foi divulgada conforme informação publicada pelo ge.

A árbitra principal será a mato-grossense Daiane Muniz, que integra o quadro da Fifa e é vinculada à Federação Paulista de Futebol. Ela será auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz, de São Paulo, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul.

Experiência da arbitragem no futebol brasileiro

Daiane Muniz possui um histórico recente de atuação em partidas de grande relevância no cenário nacional. Nesta temporada, a árbitra já trabalhou em seis jogos da Série B, incluindo o empate por 2 a 2 entre Sport e Operário, realizado na Ilha do Retiro.

Além da segunda divisão, Daiane esteve presente em três partidas da Série A e comandou a semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Na ocasião, o duelo terminou com vitória palmeirense por 2 a 1, gerando repercussão devido a um lance de possível pênalti não marcado para o time tricolor.

Momentos distintos para Náutico e Sport

As equipes chegam para este confronto vivendo fases opostas na tabela de classificação. O Náutico atravessa um jejum de três rodadas sem vencer e busca recuperação após uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, resultado que aumentou a pressão sobre os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

Com 38 pontos somados, o Timbu segue em alerta para evitar o rebaixamento. Do outro lado, o Sport vive um momento mais estável após vencer o Juventude por 2 a 1. O Leão ocupa a sexta posição com 44 pontos, estando a apenas dois do Atlético-GO, que fecha a zona de classificação para os playoffs.

Informações sobre a arbitragem

A trajetória de Daiane Muniz no Esportes inclui participações em competições como o Mundial Feminino e a Copinha Jr. Este será o primeiro jogo do Náutico em que a profissional atuará como árbitra principal na atual edição da competição.

A escala Feminino reforça a presença de mulheres em cargos de comando no futebol profissional brasileiro. A expectativa é de um clássico disputado, dado o peso da pontuação para as pretensões de ambas as equipes nesta reta final de campeonato.

FAQ

Quem será a árbitra principal do clássico? A árbitra principal será Daiane Muniz, do quadro da Fifa e vinculada à Federação Paulista.

Quem são as assistentes da partida? As assistentes serão Leila Naiara Moreira da Cruz, de São Paulo, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul.

Qual a situação do Náutico na Série B? O Náutico tem 38 pontos e não vence há três rodadas, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Qual a posição do Sport na tabela? O Sport ocupa a sexta colocação, somando 44 pontos e brigando pela entrada na zona de classificação aos playoffs.

Onde será realizado o jogo? A partida entre Náutico e Sport será disputada no estádio Esportes da Sorte Aflitos, neste sábado.