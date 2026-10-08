Suspeito que buscava dominar pontos de tráfico morre em confronto com RONE em Almirante Tamandaré

Segundo a RONE, o homem foi baleado durante abordagem no Jardim Taísa; arma foi apreendida e corpo encaminhado ao IML

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante um confronto com equipes da RONE no final da tarde de quarta-feira (8), no bairro Jardim Taísa, em Almirante Tamandaré. A informação foi divulgada à CGN pela polícia.

Segundo a RONE, o suspeito teria reagido à abordagem e foi baleado; ele morreu no local antes da chegada do socorro médico. A ação ocorreu após trabalho de inteligência que envolveu BPRONE, o 17º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil.

Abordagem e confronto em Almirante Tamandaré

De acordo com o capitão Neves, da RONE, moradores vinham denunciando a atuação do homem e chegaram a compartilhar vídeos que o mostravam efetuando disparos para o alto e exibindo arma. “O indivíduo efetuava disparos de arma de fogo para demonstrar força, demonstrar poder […] no momento em que foi identificado o paradeiro do indivíduo, as equipes tentaram realizar a abordagem e o indivíduo veio a óbito”, disse o capitão à reportagem.

Investigação e antecedentes

A polícia informou que o homem era investigado por tráfico de drogas, ameaças a moradores e por tentar ganhar espaço para pontos de venda de entorpecentes na região. Conforme a RONE, o suspeito tinha antecedentes por tráfico, roubo, tentativa de homicídio e homicídio, além de um mandado de prisão em aberto.

Procedimentos no local

Após a troca de tiros, a área foi isolada para a perícia da Polícia Científica. Segundo a RONE, uma arma de fogo foi localizada e teria sido utilizada pelo suspeito na reação contra os policiais: “Em relação à arma de fogo, a gente já pode afirmar que existia arma de fogo no local, inclusive foi o instrumento utilizado por ele para reagir à abordagem”, afirmou o capitão Neves. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.